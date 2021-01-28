Больше половины россиян одобряют вакцинацию от COVID, по опросу ВЦИОМа

Больше половины россиян одобряют вакцинацию от COVID, по опросу ВЦИОМаЭтого достаточно для успешной кампании по прививке населения
ВЦИОМ опубликовал 28 января на своем сайте результаты исследования «Первый год COVID-19 в зеркале общественного мнения». Согласно ему, более половины опрошенных – 57% – высказываются в пользу массовой вакцинации. 27% респондентов определенно поддерживают эту идею, в то время как 30% относятся к массовой вакцинации скорее положительно.
Скорее отрицательно к ней относится 16%, еще 13% выступили решительно против массовой вакцинации. Для сравнения: по данным исследования, проведенного британской маркетинговой компанией Kantar, в ноябре 2020 г. к вакцинации положительно относилось 67% опрошенных в Германии, 66% – в США и 75% – в Великобритании. По данным опроса, проведенного 28–30 ноября социологической группой «Рейтинг» на Украине, в случае бесплатной вакцинации прививку сделают 55% респондентов, а 40% от нее откажутся.