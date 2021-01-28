Больше половины россиян одобряют вакцинацию от COVID, по опросу ВЦИОМа

Скорее отрицательно к ней относится 16%, еще 13% выступили решительно против массовой вакцинации. Для сравнения: по данным исследования, проведенного британской маркетинговой компанией Kantar, в ноябре 2020 г. к вакцинации положительно относилось 67% опрошенных в Германии, 66% – в США и 75% – в Великобритании. По данным опроса, проведенного 28–30 ноября социологической группой «Рейтинг» на Украине, в случае бесплатной вакцинации прививку сделают 55% респондентов, а 40% от нее откажутся.