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Больше половины россиян одобряют вакцинацию от COVID, по опросу ВЦИОМа

Этого достаточно для успешной кампании по прививке населения
Глеб Мишутин
Больше половины россиян одобряют вакцинацию от COVID /Евгений Разумный / Ведомости

ВЦИОМ опубликовал 28 января на своем сайте результаты исследования «Первый год COVID-19 в зеркале общественного мнения». Согласно ему, более половины опрошенных – 57% – высказываются в пользу массовой вакцинации. 27% респондентов определенно поддерживают эту идею, в то время как 30% относятся к массовой вакцинации скорее положительно.

Скорее отрицательно к ней относится 16%, еще 13% выступили решительно против массовой вакцинации. Для сравнения: по данным исследования, проведенного британской маркетинговой компанией Kantar, в ноябре 2020 г. к вакцинации положительно относилось 67% опрошенных в Германии, 66% – в США и 75% – в Великобритании. По данным опроса, проведенного 28–30 ноября социологической группой «Рейтинг» на Украине, в случае бесплатной вакцинации прививку сделают 55% респондентов, а 40% от нее откажутся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных