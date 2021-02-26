Астрофизик Ави Леб считает, что обнаружил инопланетян

Заявить, что посетивший Солнечную систему астероид – это на самом деле никакой не астероид, а корабль пришельцев, для серьезного астрофизика равносильно в научном смысле самоубийству. Но Авраам (Ави) Леб, профессор Гарвардского университета, решил идти до конца: невзирая на обычный в таких случаях остракизм коллег, он выпустил книгу, в которой доказывает, что астероид 1I/Оумуамуа – это не путешествующий во вселенной камень, а именно звездолет.