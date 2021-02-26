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Астрофизик Ави Леб считает, что обнаружил инопланетян

Серьезный ученый из Гарварда поставил на кон свои достижения и репутацию, чтобы это доказать
Михаил Котов
Авраам Леб, астрофизик /harvard

Заявить, что посетивший Солнечную систему астероид – это на самом деле никакой не астероид, а корабль пришельцев, для серьезного астрофизика равносильно в научном смысле самоубийству. Но Авраам (Ави) Леб, профессор Гарвардского университета, решил идти до конца: невзирая на обычный в таких случаях остракизм коллег, он выпустил книгу, в которой доказывает, что астероид 1I/Оумуамуа – это не путешествующий во вселенной камень, а именно звездолет.

Ученый первого ряда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных