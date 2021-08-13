Студенты практикуются в строительстве БАМа

Студенты практикуются в строительстве БАМаУчащиеся из Хабаровского края расчистят леса под дорогу
На строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) до 22 августа направили 180 студентов, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к РЖД, и подтвердил представитель Минтранса. Все они студенты военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС; Хабаровский край). Первая группа была отправлена на БАМ в июле, остальные – в августе. Студенты во время практики будут участвовать в строительстве второй очереди БАМа на станциях в Верхнезейске, Огороне и Дрогошевске (Амурская обл.).
Отправленные на стройку студенты четвертого курса ДВГУПСа будут выполнять работу по сбору рельсошпальной решетки, строительству водопроводных сооружений, отсыпке временных автомобильных дорог, оборудованию земляного полотна и т. д., сказал «Ведомостям» представитель Минтранса. Это первый случай отправки студентов в рамках строительства второй очереди БАМа, добавил он. Для тех, кто учится в ДВГУПСе, поездка является военными сборами и стажировкой, в следующем году на БАМ поедут студенты других вузов.
Таким образом, копируется советский опыт по привлечению молодежи к строительству важных для страны объектов, отмечает первый секретарь хабаровского крайкома КПРФ Петр Перевезенцев. БАМу нужны молодые специалисты, а студентам нужна практика – это выгодное взаимодействие, это можно воспринимать как местную версию проекта «Лидеры России», считает политолог Ялдус Ярулин. В дальнейшем проект по привлечению студентов к участию в больших стройках может быть расширен, особенно если реализация плана будет доверена идейному человеку, знакомому с работой в стройотрядах, уверен он.
Эксперт по российским регионам Ростислав Туровский сомневается, что сейчас возможно возродить дух советских комсомольских строек, как это могло бы видеться кураторам молодежной политики в центре и на местах. Это останется всего лишь производственной практикой и не превратится в способ политической мобилизации людей, говорит Туровский.
Студентов привлекают в том числе из-за нехватки кадров. В июне 2021 г. «Ведомости» писали, что осужденных в Хабаровском крае привлекут к строительству второй линии БАМа: соглашение подписали региональное управление ФСИН и подрядчик строительства – компания «УК Бамстроймеханизация». Необходимость использования труда заключенных в компании-подрядчике объяснили «острой нехваткой специалистов».
Это не первый опыт использования студентов при возведении важных гособъектов. По словам представителя «Роскосмоса», в строительстве космодрома «Восточный» студенты из 74 регионов участвуют с 2017 г. В 2020 г. на «Восточном» побывали 173 студента, а в этом году планируется участие 165.