Студенты практикуются в строительстве БАМа

Таким образом, копируется советский опыт по привлечению молодежи к строительству важных для страны объектов, отмечает первый секретарь хабаровского крайкома КПРФ Петр Перевезенцев. БАМу нужны молодые специалисты, а студентам нужна практика – это выгодное взаимодействие, это можно воспринимать как местную версию проекта «Лидеры России», считает политолог Ялдус Ярулин. В дальнейшем проект по привлечению студентов к участию в больших стройках может быть расширен, особенно если реализация плана будет доверена идейному человеку, знакомому с работой в стройотрядах, уверен он.