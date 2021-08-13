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Студенты практикуются в строительстве БАМа

Учащиеся из Хабаровского края расчистят леса под дорогу
Константин Гликин Ксения Потаева
Для строительства БАМа привлекли студентов. Этот опыт из советского прошлого будет использован и в будущем /Валерий Мельников / РИА Новости

На строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) до 22 августа направили 180 студентов, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к РЖД, и подтвердил представитель Минтранса. Все они студенты военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС; Хабаровский край). Первая группа была отправлена на БАМ в июле, остальные – в августе. Студенты во время практики будут участвовать в строительстве второй очереди БАМа на станциях в Верхнезейске, Огороне и Дрогошевске (Амурская обл.).

Отправленные на стройку студенты четвертого курса ДВГУПСа будут выполнять работу по сбору рельсошпальной решетки, строительству водопроводных сооружений, отсыпке временных автомобильных дорог, оборудованию земляного полотна и т. д., сказал «Ведомостям» представитель Минтранса. Это первый случай отправки студентов в рамках строительства второй очереди БАМа, добавил он. Для тех, кто учится в ДВГУПСе, поездка является военными сборами и стажировкой, в следующем году на БАМ поедут студенты других вузов.

Таким образом, копируется советский опыт по привлечению молодежи к строительству важных для страны объектов, отмечает первый секретарь хабаровского крайкома КПРФ Петр Перевезенцев. БАМу нужны молодые специалисты, а студентам нужна практика – это выгодное взаимодействие, это можно воспринимать как местную версию проекта «Лидеры России», считает политолог Ялдус Ярулин. В дальнейшем проект по привлечению студентов к участию в больших стройках может быть расширен, особенно если реализация плана будет доверена идейному человеку, знакомому с работой в стройотрядах, уверен он.

«А-проперти» Авдоляна предложила построить ветку БАМа за свой счет

Эксперт по российским регионам Ростислав Туровский сомневается, что сейчас возможно возродить дух советских комсомольских строек, как это могло бы видеться кураторам молодежной политики в центре и на местах. Это останется всего лишь производственной практикой и не превратится в способ политической мобилизации людей, говорит Туровский.

Студентов привлекают в том числе из-за нехватки кадров. В июне 2021 г. «Ведомости» писали, что осужденных в Хабаровском крае привлекут к строительству второй линии БАМа: соглашение подписали региональное управление ФСИН и подрядчик строительства – компания «УК Бамстроймеханизация». Необходимость использования труда заключенных в компании-подрядчике объяснили «острой нехваткой специалистов».

Это не первый опыт использования студентов при возведении важных гособъектов. По словам представителя «Роскосмоса», в строительстве космодрома «Восточный» студенты из 74 регионов участвуют с 2017 г. В 2020 г. на «Восточном» побывали 173 студента, а в этом году планируется участие 165.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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