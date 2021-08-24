Онкобольные хотят принимать таблетки на дому

Союз пациентов не получил ответ из Минздрава, говорит его сопредседатель Юрий Жулев, а в поступившем письме из ФФОМС «отсутствует ответ по существу» на предложение организации. С проблемой сталкиваются «десятки, если не сотни тысяч человек», не только онкобольные, но и люди с другими хроническими заболеваниями во всех регионах России, сказал Жулев. В некоторых случаях, конечно, требуется посещение стационара – например, если пациент при осложнениях также наблюдается у врача, но в большинстве случаев комбинированной терапии обращение в дневной стационар «чисто формальное», говорит Жулев.