Онкобольные хотят принимать таблетки на дому

Онкобольные хотят принимать таблетки на домуСоюз пациентов просит Минздрав не вынуждать их приходить в больницы за препаратами во время ковида
Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) по поводу обеспечения онкобольных лекарствами в условиях дневного стационара. Как следует из текста письма, с которым ознакомились «Ведомости», людям, страдающим онкологическими заболеваниями, приходится ежедневно посещать медучреждения ради получения одной таблетки.
В рамках исследования о проблемах здравоохранения «Оценка пациентов и пациентских НКО» было установлено, что с такого рода трудностями в 2020 г. столкнулись 57% из 1320 опрошенных, говорится в письме союза. Ряд комбинированных схем терапии предусматривает прием лекарств как с помощью инфузий (капельниц), так и в форме таблеток, отмечается там. Требование о выдаче препарата только в условиях дневного стационара вынуждает пациентов, например, с почечно-клеточным раком или раком эндометрия каждый день посещать дневной стационар. Это условие часто препятствует назначению комбинированной терапии, из-за чего снижается потенциал к выздоровлению.
Всероссийский союз пациентов просит Минздрав и ФФОМС разъяснить, возможно ли в случае комбинированных схем терапии отказаться от ежедневной выдачи таблеток и предоставлять пациентам лекарства либо полностью на курс лечения, либо на другие промежутки времени. Особенно это важно для безопасности онкобольных во время пандемии ковида, считают в организации.
Союз пациентов не получил ответ из Минздрава, говорит его сопредседатель Юрий Жулев, а в поступившем письме из ФФОМС «отсутствует ответ по существу» на предложение организации. С проблемой сталкиваются «десятки, если не сотни тысяч человек», не только онкобольные, но и люди с другими хроническими заболеваниями во всех регионах России, сказал Жулев. В некоторых случаях, конечно, требуется посещение стационара – например, если пациент при осложнениях также наблюдается у врача, но в большинстве случаев комбинированной терапии обращение в дневной стационар «чисто формальное», говорит Жулев.
С проблемой получения лекарств через дневной стационар сталкивается большое количество пациентов, отмечает президент фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака» онкоуролог Баходур Камолов. Он считает, что существующая сейчас система ограничивает возможность получения лекарственной терапии. С медицинской точки зрения необходимости в приеме большинства лекарств под наблюдением, в стационаре нет, уверен врач: например, кардиологические и эндокринологические пациенты «пьют таблетки на дому» – им по специальным программам выдают препараты с запасом на месяц-два. Онкобольных проблема затронула очень остро – «из-за высокой стоимости препаратов», которые по аналогичной схеме не выделяются, говорит Камолов.
Учредитель юридической компании «Факультет медицинского права» Полина Габай пояснила, что выдача пациентам препаратов через дневной стационар в больницах может фактически подменять амбулаторный отпуск лекарств по рецептам, на которые не хватает средств по региональной льготе.
Минздрав и ФФОМС не ответили на запросы «Ведомостей».