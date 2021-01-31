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Минздрав планирует через месяц начать исследования вакцины от COVID-19 на онкобольных

Ведомости

Исследование влияния вакцины от коронавируса на онкобольных планируют начать в течение ближайших полутора месяцев, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Ни в одной стране мира ещё не начаты исследования по вакцинации онкологических больных. Примерно через месяц-полтора начнутся исследования», — рассказал он.

По его словам, в исследование не войдут пациенты, у которых недавно выявили рак или которые находятся в активной фазе лечения. Испытания будут проходить под контролем главы Минздрава Михаила Мурашко и директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.

Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в Центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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