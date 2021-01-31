Минздрав планирует через месяц начать исследования вакцины от COVID-19 на онкобольных
Исследование влияния вакцины от коронавируса на онкобольных планируют начать в течение ближайших полутора месяцев, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Ни в одной стране мира ещё не начаты исследования по вакцинации онкологических больных. Примерно через месяц-полтора начнутся исследования», — рассказал он.
По его словам, в исследование не войдут пациенты, у которых недавно выявили рак или которые находятся в активной фазе лечения. Испытания будут проходить под контролем главы Минздрава Михаила Мурашко и директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в Центре им. Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.