Пациенты столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств от артрита

Пациенты столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств от артритаДефицит возник потому, что крупнейший поставщик остановил конвейер из-за смены упаковки
В России наблюдается острый дефицит импортных лекарств для больных ревматическими заболеваниями, в частности раствора метотрексата, внесенного правительством в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этот препарат постоянно принимает 2–2,5 млн человек, а перерыв в лечении может привести к серьезным обострениям, сообщили «Ведомостям» в российской ревматологической ассоциации «Надежда».
С начала августа 2021 г. пациенты с ревматологическими заболеваниями во всех российских регионах не могут найти в аптеках раствор для инъекций «Метотрексат-Эбеве» швейцарской компании Sandoz (дивизион группы Novartis), сообщила вице-президент ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. Sandoz является крупнейшим поставщиком метотрексата на российский рынок. Всего за семь месяцев 2021 г. фармкомпании поставили 2,2 млн упаковок раствора, 48% из них отгрузила Sandoz, следует из данных RNC Pharma.