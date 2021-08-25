Пациенты столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств от артрита

С начала августа 2021 г. пациенты с ревматологическими заболеваниями во всех российских регионах не могут найти в аптеках раствор для инъекций «Метотрексат-Эбеве» швейцарской компании Sandoz (дивизион группы Novartis), сообщила вице-президент ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. Sandoz является крупнейшим поставщиком метотрексата на российский рынок. Всего за семь месяцев 2021 г. фармкомпании поставили 2,2 млн упаковок раствора, 48% из них отгрузила Sandoz, следует из данных RNC Pharma.