Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

Пациенты столкнулись с нехваткой жизненно важных лекарств от артрита

Дефицит возник потому, что крупнейший поставщик остановил конвейер из-за смены упаковки
Анна Киселева
Пациенты жалуются на недостаток иностранных лекарств от артрита, но в ФАС говорят, что переживать о дефиците рано /Евгений Разумный / Ведомости

В России наблюдается острый дефицит импортных лекарств для больных ревматическими заболеваниями, в частности раствора метотрексата, внесенного правительством в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этот препарат постоянно принимает 2–2,5 млн человек, а перерыв в лечении может привести к серьезным обострениям, сообщили «Ведомостям» в российской ревматологической ассоциации «Надежда».

С начала августа 2021 г. пациенты с ревматологическими заболеваниями во всех российских регионах не могут найти в аптеках раствор для инъекций «Метотрексат-Эбеве» швейцарской компании Sandoz (дивизион группы Novartis), сообщила вице-президент ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. Sandoz является крупнейшим поставщиком метотрексата на российский рынок. Всего за семь месяцев 2021 г. фармкомпании поставили 2,2 млн упаковок раствора, 48% из них отгрузила Sandoz, следует из данных RNC Pharma.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных