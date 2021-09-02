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МЧС предлагает распространить рейдовые осмотры на предприятия любой категории пожарной опасности

Предприниматели опасаются увеличения нагрузки на бизнес
Анна Нараева
Нагрузка на персонал, который будет отвлекаться от работы на координацию проверок МЧС может вырасти / Егор Алеев / ТАСС

МЧС России разработало поправки в положение о федеральном государственном пожарном надзоре (утверждается правительством). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство хочет изменить периодичность проверок в зависимости от присвоенной объекту категории риска. Рейдовые осмотры будут предусмотрены для категории чрезвычайно высокого риска (сейчас – только выездная проверка раз в год), высокого риска (выездная проверка один раз в два года) и значительного риска (выездная проверка один раз в три года).

Проведение рейдовых осмотров, которые предполагают «визуальный осмотр» предприятий, не заменит выездные проверки, которые сейчас проводятся с периодичностью, установленной тем же правительственным положением. Изменения позволят более гибко и эффективно решать задачи контроля за пожарной безопасностью, пояснил «Ведомостям» представитель МЧС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных