МЧС предлагает распространить рейдовые осмотры на предприятия любой категории пожарной опасности

МЧС предлагает распространить рейдовые осмотры на предприятия любой категории пожарной опасностиПредприниматели опасаются увеличения нагрузки на бизнес
МЧС России разработало поправки в положение о федеральном государственном пожарном надзоре (утверждается правительством). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство хочет изменить периодичность проверок в зависимости от присвоенной объекту категории риска. Рейдовые осмотры будут предусмотрены для категории чрезвычайно высокого риска (сейчас – только выездная проверка раз в год), высокого риска (выездная проверка один раз в два года) и значительного риска (выездная проверка один раз в три года).
Проведение рейдовых осмотров, которые предполагают «визуальный осмотр» предприятий, не заменит выездные проверки, которые сейчас проводятся с периодичностью, установленной тем же правительственным положением. Изменения позволят более гибко и эффективно решать задачи контроля за пожарной безопасностью, пояснил «Ведомостям» представитель МЧС.