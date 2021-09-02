МЧС предлагает распространить рейдовые осмотры на предприятия любой категории пожарной опасности

МЧС России разработало поправки в положение о федеральном государственном пожарном надзоре (утверждается правительством). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Министерство хочет изменить периодичность проверок в зависимости от присвоенной объекту категории риска. Рейдовые осмотры будут предусмотрены для категории чрезвычайно высокого риска (сейчас – только выездная проверка раз в год), высокого риска (выездная проверка один раз в два года) и значительного риска (выездная проверка один раз в три года).