Волонтеров и НКО допустят к санитарно-гигиеническому просвещению населения

Нынешняя статистика заболеваемости коронавирусом в России и вакцинации отражает низкий уровень санитарно-гигиенического просвещения населения, отмечает Круглый. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 31 октября, днем ранее было выявлено 40 993 новых случая заболевания ковидом, а привито к 29 октября было 46,8% населения. По словам сенатора, задача поправок – поднять уровень санитарной грамотности, в том числе в части профилактики ковида и вакцинации. Поэтому предлагается ввести в закон понятие «санитарно-гигиеническое просвещение», за которое будут отвечать органы Роспотребнадзора, медицинские работники, а также социально ориентированные НКО и волонтерские организации, занятые в сфере профилактики и пропаганды здорового образа жизни.