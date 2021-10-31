Волонтеров и НКО допустят к санитарно-гигиеническому просвещению населения

Волонтеров и НКО допустят к санитарно-гигиеническому просвещению населенияЭто даст им право на получение грантов
Некоммерческие и волонтерские организации могут получить право заниматься санитарно-гигиеническим просвещением россиян. Поправки, предполагающие соответствующие изменения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 29 октября внесены в Госдуму группой сенаторов во главе с заместителем председателя Совета Федерации Галиной Кареловой. Текущая версия закона предполагает обязательное проведение гигиенического воспитания в школах, колледжах и университетах, но такая работа зачастую проводится бессистемно и без привлечения специалистов, говорит один из авторов инициативы – сенатор Владимир Круглый.
Нынешняя статистика заболеваемости коронавирусом в России и вакцинации отражает низкий уровень санитарно-гигиенического просвещения населения, отмечает Круглый. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 31 октября, днем ранее было выявлено 40 993 новых случая заболевания ковидом, а привито к 29 октября было 46,8% населения. По словам сенатора, задача поправок – поднять уровень санитарной грамотности, в том числе в части профилактики ковида и вакцинации. Поэтому предлагается ввести в закон понятие «санитарно-гигиеническое просвещение», за которое будут отвечать органы Роспотребнадзора, медицинские работники, а также социально ориентированные НКО и волонтерские организации, занятые в сфере профилактики и пропаганды здорового образа жизни.