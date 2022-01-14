Бесплатный цифровой архив Брюстера Кейла насчитывает 70 000 терабайт информации

Нельзя сказать, что привлекать клиентов было просто. «В те годы на столах начальников было не найти компьютеров – в лучшем случае они стояли у их секретарей <...> Обычно компьютеры не были подключены к сети, модем был скорее исключением», – рассказывал Кейл (здесь и далее цитаты по книге «Как все начиналось»). С первой встречи до начала переговоров о заключении контракта проходило 9–12 месяцев. Помогали низкие расценки. WAIS использовала открытое ПО и экономила на всем, ее услуги обходились клиенту где-то в $100 000. «Но ведь компании столько платят какому-нибудь Ernst & Young за одно-единственное исследование!» – досадовал Кейл. Для поиска первого клиента Кейлу пришлось переехать. Его ментор сказал: «Отправляйся туда, где тебя не сочтут сумасшедшим с твоей идеей». Дело было в 1990 г. «Бостон [в пригороде которого находится MIT] был в рецессии <...> Калифорния тоже – но там было полно мечтателей», – решил Кейл и сменил штат. Ему улыбнулась удача. Бизнесмен Росс Перо, владевший калифорнийской компанией NeXT, готовился вступить в президентскую гонку 1992 г., и ему нужна была компьютерная сеть, которая связала бы избирательные штабы по всей стране. Перо не победил ни в одном из штатов, зато полученных от него денег хватило на первые годы существования WAIS.