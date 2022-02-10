ВОЗ: постковидный сидром протекает у детей тяжелее, чем у взрослых

ВОЗ: постковидный сидром протекает у детей тяжелее, чем у взрослыхСпециалисты включают в этот диагноз более 40 разных симптомов
Постковидный синдром может протекать у детей тяжелее, чем у взрослых, рассказала в интервью «Ведомостям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Он [детский постковидный синдром] может быть даже более тяжелым, чем у взрослых, – проявляется высокой температурой, сыпью и другими поражениями кожи», – сказала Вуйнович.
Впервые ВОЗ представила официальное определение постковидного синдрома 7 октября 2021 г. По данным организации, им страдает до 20% людей, переболевших COVID-19. Постковидный синдром обычно возникает через три месяца после начала инфекции и длится не меньше двух месяцев. При постковидном синдроме у пациента может возникнуть усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые влияют на повседневную жизнь человека. Симптомы могут появиться после выздоровления от коронавируса или сохраниться с момента заболевания. ВОЗ отметила, что симптомы могут изменяться и появляться снова через некоторое время.