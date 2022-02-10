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ВОЗ: постковидный сидром протекает у детей тяжелее, чем у взрослых

Специалисты включают в этот диагноз более 40 разных симптомов
Анна Киселева
Петр Ковалев / ТАСС

Постковидный синдром может протекать у детей тяжелее, чем у взрослых, рассказала в интервью «Ведомостям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Он [детский постковидный синдром] может быть даже более тяжелым, чем у взрослых, – проявляется высокой температурой, сыпью и другими поражениями кожи», – сказала Вуйнович.

Впервые ВОЗ представила официальное определение постковидного синдрома 7 октября 2021 г. По данным организации, им страдает до 20% людей, переболевших COVID-19. Постковидный синдром обычно возникает через три месяца после начала инфекции и длится не меньше двух месяцев. При постковидном синдроме у пациента может возникнуть усталость, одышка, когнитивная дисфункция и другие симптомы, которые влияют на повседневную жизнь человека. Симптомы могут появиться после выздоровления от коронавируса или сохраниться с момента заболевания. ВОЗ отметила, что симптомы могут изменяться и появляться снова через некоторое время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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