Кто и как помогает беженцам в России

По словам губернатора приграничной Ростовской области Василия Голубева, главное отличие нынешней эвакуации людей из ДНР и ЛНР от 2014 г. в том, как поддерживают беженцев. Тогда область более трех месяцев помогала им на свои средства, которые к концу года возместило правительство, сейчас же федеральный центр сразу выделил деньги, сказал Голубев. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина на социальную поддержку беженцев было выделено 5 млрд руб. Они могут оформить российскую банковскую карту и получить выплату в 10 000 руб. В Ростовской области обработано 74% от 16 000 поступивших заявок на получение выплат.