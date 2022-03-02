Кто и как помогает беженцам в России

Кто и как помогает беженцам в РоссииРегионы, благотворители и Церковь стремятся собрать все необходимое
Из ДНР и ЛНР в Россию с 18 февраля прибыло около 130 000 беженцев. 18 560 из них находятся в 259 пунктах временного размещения (ПВР) в 22 регионах России, говорится в ответе пресс-службы МЧС России, поступившем на запрос «Ведомостей». Остальные разместились самостоятельно либо у родственников и близких. В 49 субъектах Федерации подготовлены 815 ПВР, которые рассчитаны на 61 000 человек. В ПВР для них организовано горячее трехразовое питание, медицинская помощь. На местах беженцам помогают волонтеры.
Как обустроиться в России
По словам губернатора приграничной Ростовской области Василия Голубева, главное отличие нынешней эвакуации людей из ДНР и ЛНР от 2014 г. в том, как поддерживают беженцев. Тогда область более трех месяцев помогала им на свои средства, которые к концу года возместило правительство, сейчас же федеральный центр сразу выделил деньги, сказал Голубев. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина на социальную поддержку беженцев было выделено 5 млрд руб. Они могут оформить российскую банковскую карту и получить выплату в 10 000 руб. В Ростовской области обработано 74% от 16 000 поступивших заявок на получение выплат.
Представитель пресс-службы Минпросвещения сообщил «Ведомостям», что часть детей беженцев уже пошли в российские школы (количество и регионы названы не были). Зачисление учеников в школы идет по общим основаниям и исходя из наличия свободных мест в ближайшей образовательной организации, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства Ростовской области (в ПВР региона живет около 6500 беженцев). Устроить ребенка в детский сад также можно только в порядке общей очереди после его постановки на учет в системе «Электронный детский сад».
Представитель Минтруда отметил, что обладателям гражданства России, а также получившим паспорт беженца или временное убежище для трудоустройства не надо дополнительных документов. Остальным необходимо оформить патент на осуществление трудовой деятельности. В пресс-службе МВД России сообщили, что все документы для беженцев будут оформлены в кратчайшие сроки. Генпрокуратура, в свою очередь, поручила региональным и городским подразделениям создать мобильные приемные в местах ПВР, чтобы контролировать гарантии беженцев на временное размещение и соблюдение их прав.
Регионам не жалко
Сбором гуманитарной помощи занимаются администрации регионов и городов, а также благотворители, политики и бизнесмены. В Ростовскую область поступило до 700 т гуманитарной помощи, часть будет передана в ЛНР и ДНР, заявил Голубев. Как рассказал журналистам глава Российского Красного Креста Павел Савчук, организация уже доставила 47 т гуманитарной помощи, еще 37 т собрано. Они собирают детские товары, мебель, технику, новую одежду, канцелярские, гигиенические товары, воду.
Регионы отчитываются о сборе гуманитарной помощи в тоннах. Например, в Туле собрали 15 т продуктов и товаров первой необходимости, власти Дагестана и Ингушетии сообщили, что направят в Ростовскую область по 20 т груза. Московские власти вместе с городским отделением Всероссийского общества инвалидов собрали трости, ходунки, костыли и кресла-коляски для эвакуированных инвалидов, сказала заместитель мэра Анастасия Ракова.
Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению передал Ростовской епархии 1 млн руб. на закупку помощи беженцам. Свято-Иверский монастырь в Ростове-на-Дону подготовил 30 мест для беженцев – матерей с детьми.
Более 100 фитнес-клубов предоставят бесплатные абонементы для эвакуированных, сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Федеральная нотариальная палата также пообещала оказывать помощь беженцам на льготных условиях: они будут освобождены от оплаты услуг правового и технического характера.