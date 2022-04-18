В Госдуме предложили на время спецоперации вернуть худсоветы

Он заявил, что направит запросы в прокуратуру и Следственный комитет (СК) о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). «Те, кто совершил эту гнусность, должны ответить по всей строгости закона!» – сообщил Хинштейн. «Ведомости» направили запрос в СК.