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Общество

В Госдуме предложили на время спецоперации вернуть худсоветы

Скульптура «Большая Мать» вызвала интерес на Охотном Ряду
Анна Нараева
Скульптура Кулика, повторяющая позу «Родина-мать зовет!», выставленная в Гостинном дворе (на фото), вызвала широкий общественный резонанс / Андрей Гордеев / Ведомости

Скульптура художника Олега Кулика «Большая Мать», выставленная в рамках ярмарки «Арт-Москва», вызвала повышенный интерес парламентариев. 

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести на время специальной военной операции на Украине институт художественных советов. Копия депутатского запроса, направленного 18 апреля, есть у «Ведомостей».

Лантратова сообщила Любимовой, что скульптура Кулика, повторяющая позу «Родина-мать зовет!», выставленная в Гостином Дворе, вызвала широкий общественный резонанс. «Перформанс «Большая Мать» высмеивает священный для многих россиян образ Родины-матери, он является пошлой пародией на великую статую «Родина-мать зовет!», – сказано в запросе.

По мнению Лантратовой, «это целенаправленное оскорбление символа Победы», которое вызвало «негодование людей». «На основании вышеизложенного предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру – институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов», – говорится в запросе.

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«В условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации», – говорится в запросе. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минкультуры.

18 апреля в своем Telegram-канале раскритиковал скульптуру Кулика и председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. 

Он заявил, что направит запросы в прокуратуру и Следственный комитет (СК) о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). «Те, кто совершил эту гнусность, должны ответить по всей строгости закона!» – сообщил Хинштейн. «Ведомости» направили запрос в СК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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