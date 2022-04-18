В Госдуме предложили на время спецоперации вернуть худсоветы

В Госдуме предложили на время спецоперации вернуть худсоветыСкульптура «Большая Мать» вызвала интерес на Охотном Ряду
Скульптура художника Олега Кулика «Большая Мать», выставленная в рамках ярмарки «Арт-Москва», вызвала повышенный интерес парламентариев.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести на время специальной военной операции на Украине институт художественных советов. Копия депутатского запроса, направленного 18 апреля, есть у «Ведомостей».
Лантратова сообщила Любимовой, что скульптура Кулика, повторяющая позу «Родина-мать зовет!», выставленная в Гостином Дворе, вызвала широкий общественный резонанс. «Перформанс «Большая Мать» высмеивает священный для многих россиян образ Родины-матери, он является пошлой пародией на великую статую «Родина-мать зовет!», – сказано в запросе.
По мнению Лантратовой, «это целенаправленное оскорбление символа Победы», которое вызвало «негодование людей». «На основании вышеизложенного предлагаю на время проведения специальной военной операции ввести временную меру – институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов», – говорится в запросе.
«В условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации», – говорится в запросе. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минкультуры.
18 апреля в своем Telegram-канале раскритиковал скульптуру Кулика и председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Он заявил, что направит запросы в прокуратуру и Следственный комитет (СК) о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). «Те, кто совершил эту гнусность, должны ответить по всей строгости закона!» – сообщил Хинштейн. «Ведомости» направили запрос в СК.