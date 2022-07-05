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Общество

Депутаты и сенаторы хотят изымать детей из семей только по решению суда

Родителей предлагают наделить «презумпцией добросовестности»
Анна Нараева
Отобрать ребенка смогут только при наличии вступившего в законную силу судебного решения о лишении родительских прав, об ограничении в правах или об отмене усыновления / Владимир Гердо / ТАСС

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект поправок к Семейному кодексу, в случае принятия которых изъятие детей у родителей будет возможно только по решению суда. Сейчас сделать это легко, говорится в пояснительной записке к законопроекту: на основании «одного лишь устного или письменного обращения о возможной угрозе жизни или здоровью ребенка» и с нарушением права на неприкосновенность жилища.

Авторы предлагают установить приоритет семейного воспитания детей – вместо изъятия (или “отобрания”) ребенка предполагается внедрение нового механизма, который включает в себя в том числе передачу ребенка родственникам, что будет считаться «приоритетной мерой». Эта временная мера защиты не будет влечь за собой лишения родительских прав. Родители смогут по «уважительным причинам» обращаться в органы опеки и просить о назначении ребенку временного опекуна или передать его в организацию на тот период времени, когда они не могут исполнять свои обязанности.

Поправки вводят понятие «презумпции добросовестности»: все действия родителей будут считаться направленными на благо ребенка, если иное не установлено решением суда в рамках гражданского, административного или уголовного судопроизводства.

Недобросовестность родителей в суде будут доказывать органы опеки и прокуратура. Отобрать ребенка смогут только при наличии вступившего в законную силу судебного решения о лишении родительских прав, об ограничении в правах или об отмене усыновления. У опекуна ребенка смогут изъять по акту органов опеки.

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Как заявила «Интерфаксу» Мизулина, введение принципа добросовестности родителей позволит «исключить порочную практику произвольного отобрания детей из семей». Мизулина также добавила, что этот законопроект – первый среди пакета поправок в Семейный кодекс.

Законопроект определяет также ряд понятий, например, что родители ребенка - это его мать и отец, а брак - “добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи”, подтвержденный государственной регистрацией. Близкие родственники - это родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети; дедушки, бабушки и внуки). Кроме того, вводится понятие семьи - это “общность людей, объединенных отношениями брака, родства, свойства, усыновления (удочерения), и связанных общими семейными традициями и ценностями, взаимными правами и ответственностью друг перед другом”.

Законопроект предусматривает возможность реализации прежде всего защиты от произвола со стороны органов опеки, обеспечивая судебную защиту прав родителей, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Текущая ситуация подразумевает усмотрение должностных лиц, которые субъективно и единолично принимают решения об изъятии детей, пояснил он: “При этом качественная составляющая сотрудников органов опеки мягко говоря оставляет желать лучшего по уровню подготовки, объему правовых познаний и опыту работы». Изменения законодательства потребуют от них больше усилий в сборе доказательств [нарушения прав ребенка] и обосновании своей позиции.

Законодатели исходят из того, что воспитание в родной семье психологически и морально проще для ребенка, чем нахождение в специализированной организации или в приемной семье, отмечает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «С принятием поправок будут минимизированы перегибы в изъятии детей из семей, меньше будет ошибок органов опеки, поскольку решение будет проверено судом, а значит, более взвешенным», – отмечает эксперт.

По данным Минпросвещения России, число изъятия детей органами опеки и попечительства в 2019 г. составило 1959 детей, в 2020 г. – 1772, в 2021 г. – 1862 ребенка.

Юрист Алена Попова обращает внимание, что среди оснований для изъятия ребенка из семьи перечислены случаи, когда родители пропали без вести, находятся в состояни алкогольного или наркотического опьянения или подвергнуты административному аресту, зато не перечислены случаи применения домашнего насилия. «Решение суда [устанавливающего факт угрозы ребенку] не всегда может быть оперативным, – рассуждает Попова. – Семейное насилие может происходить здесь и сейчас, а решения суда, возможно, придется ждать, и оснований для временных мер реагирования в законопроекте нет».

Проблема действительно нуждается в урегулировании, сомнений в этом нет ни у кого, сказала «Ведомостям» председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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