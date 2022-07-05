Депутаты и сенаторы хотят изымать детей из семей только по решению суда

Депутаты и сенаторы хотят изымать детей из семей только по решению судаРодителей предлагают наделить «презумпцией добросовестности»
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект поправок к Семейному кодексу, в случае принятия которых изъятие детей у родителей будет возможно только по решению суда. Сейчас сделать это легко, говорится в пояснительной записке к законопроекту: на основании «одного лишь устного или письменного обращения о возможной угрозе жизни или здоровью ребенка» и с нарушением права на неприкосновенность жилища.
Авторы предлагают установить приоритет семейного воспитания детей – вместо изъятия (или “отобрания”) ребенка предполагается внедрение нового механизма, который включает в себя в том числе передачу ребенка родственникам, что будет считаться «приоритетной мерой». Эта временная мера защиты не будет влечь за собой лишения родительских прав. Родители смогут по «уважительным причинам» обращаться в органы опеки и просить о назначении ребенку временного опекуна или передать его в организацию на тот период времени, когда они не могут исполнять свои обязанности.
Поправки вводят понятие «презумпции добросовестности»: все действия родителей будут считаться направленными на благо ребенка, если иное не установлено решением суда в рамках гражданского, административного или уголовного судопроизводства.
Недобросовестность родителей в суде будут доказывать органы опеки и прокуратура. Отобрать ребенка смогут только при наличии вступившего в законную силу судебного решения о лишении родительских прав, об ограничении в правах или об отмене усыновления. У опекуна ребенка смогут изъять по акту органов опеки.
Как заявила «Интерфаксу» Мизулина, введение принципа добросовестности родителей позволит «исключить порочную практику произвольного отобрания детей из семей». Мизулина также добавила, что этот законопроект – первый среди пакета поправок в Семейный кодекс.
Законопроект определяет также ряд понятий, например, что родители ребенка - это его мать и отец, а брак - “добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи”, подтвержденный государственной регистрацией. Близкие родственники - это родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети; дедушки, бабушки и внуки). Кроме того, вводится понятие семьи - это “общность людей, объединенных отношениями брака, родства, свойства, усыновления (удочерения), и связанных общими семейными традициями и ценностями, взаимными правами и ответственностью друг перед другом”.
Законопроект предусматривает возможность реализации прежде всего защиты от произвола со стороны органов опеки, обеспечивая судебную защиту прав родителей, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Текущая ситуация подразумевает усмотрение должностных лиц, которые субъективно и единолично принимают решения об изъятии детей, пояснил он: “При этом качественная составляющая сотрудников органов опеки мягко говоря оставляет желать лучшего по уровню подготовки, объему правовых познаний и опыту работы». Изменения законодательства потребуют от них больше усилий в сборе доказательств [нарушения прав ребенка] и обосновании своей позиции.
Законодатели исходят из того, что воспитание в родной семье психологически и морально проще для ребенка, чем нахождение в специализированной организации или в приемной семье, отмечает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «С принятием поправок будут минимизированы перегибы в изъятии детей из семей, меньше будет ошибок органов опеки, поскольку решение будет проверено судом, а значит, более взвешенным», – отмечает эксперт.
По данным Минпросвещения России, число изъятия детей органами опеки и попечительства в 2019 г. составило 1959 детей, в 2020 г. – 1772, в 2021 г. – 1862 ребенка.
Юрист Алена Попова обращает внимание, что среди оснований для изъятия ребенка из семьи перечислены случаи, когда родители пропали без вести, находятся в состояни алкогольного или наркотического опьянения или подвергнуты административному аресту, зато не перечислены случаи применения домашнего насилия. «Решение суда [устанавливающего факт угрозы ребенку] не всегда может быть оперативным, – рассуждает Попова. – Семейное насилие может происходить здесь и сейчас, а решения суда, возможно, придется ждать, и оснований для временных мер реагирования в законопроекте нет».
Проблема действительно нуждается в урегулировании, сомнений в этом нет ни у кого, сказала «Ведомостям» председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман
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