Депутаты и сенаторы хотят изымать детей из семей только по решению суда

Авторы предлагают установить приоритет семейного воспитания детей – вместо изъятия (или “отобрания”) ребенка предполагается внедрение нового механизма, который включает в себя в том числе передачу ребенка родственникам, что будет считаться «приоритетной мерой». Эта временная мера защиты не будет влечь за собой лишения родительских прав. Родители смогут по «уважительным причинам» обращаться в органы опеки и просить о назначении ребенку временного опекуна или передать его в организацию на тот период времени, когда они не могут исполнять свои обязанности.