Завершается разбирательство о хищении полумиллиарда рублей в Кроноцком заповеднике

Охранный статус Кроноцкий заповедник получил к концу 1960-х гг., ранее на его территории велись геологоразведочные работы и располагались военные части. К моменту получения охранного статуса на этой территории сформировались загрязненные участки. В 2015 г. конкурс на очистку территории заповедника выиграла ООО «Экология». Работы велись в 2015 и 2016 гг. В 2018 г. директор компании «Экология» Виталий Дрозд был задержан по подозрению в вымогательстве и мошенничестве по делу, не связанному с заповедником. В рамках дела он решил заключить сделку со следствием и заявил, что ему известно о хищении бюджетных средств, предназначенных для очистки Кроноцкого заповедника.