Завершается разбирательство о хищении полумиллиарда рублей в Кроноцком заповеднике

Завершается разбирательство о хищении полумиллиарда рублей в Кроноцком заповеднике7 июля в Петропавловске-Камчатском заслушают прокурора и обвиняемых
Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края завершает рассмотрение дела о хищении в Кроноцком государственном заповеднике. По делу, возбужденному еще в 2017 г. и вызвавшему общественный резонанс в регионе, 7 июля выступит прокурор, затем суд выслушает последнее слово обвиняемых.
Суд более года знакомился с обстоятельствами дела – с марта 2021 г. Согласно материалам следствия, речь идет о хищении 455 млн руб., выделенных на очистку тихоокеанского побережья и ликвидацию экологического ущерба.
Обвиняемыми по делу проходят сотрудники заповедника – замдиректора по науке и познавательному туризму Роман Корчигин, начальник научного отдела Дарья Паничева, замдиректора по финансовому и правовому обеспечению Оксана Терехова, а также бывший директор Тихон Шпиленок – он скончался в 2016 г. и проходит по делу обвиняемым посмертно. Следствие считает, что выделенные на очистку тихоокеанского побережья заповедника и ликвидацию экологического ущерба средства были похищены, а сотни тонн мусора не были вывезены с территории заповедника, а были закопаны на берегу.
Охранный статус Кроноцкий заповедник получил к концу 1960-х гг., ранее на его территории велись геологоразведочные работы и располагались военные части. К моменту получения охранного статуса на этой территории сформировались загрязненные участки. В 2015 г. конкурс на очистку территории заповедника выиграла ООО «Экология». Работы велись в 2015 и 2016 гг. В 2018 г. директор компании «Экология» Виталий Дрозд был задержан по подозрению в вымогательстве и мошенничестве по делу, не связанному с заповедником. В рамках дела он решил заключить сделку со следствием и заявил, что ему известно о хищении бюджетных средств, предназначенных для очистки Кроноцкого заповедника.
К 2017 г. следствие пришло к выводу, что «Экология» выиграла тендер незаконно, а стоимость работ по вывозу отходов была завышена в несколько раз. Кроме того, по версии следствия, часть мусора не была вывезена, а была закопана. Задержанный в рамках дела замдиректора заповедника Александр Ильин пошел на сделку и дал показания, которые легли в основу обвинения его коллег.
27 июня 2022 г. прокуратура попросила назначить наказание для обвиняемых в виде 6–8 лет лишения свободы, а также взыскать с них штрафы и компенсацию ущерба на общую сумму свыше 454,6 млн руб. 30 июня 2022 г. директор заповедника Шпиленок подал в отставку в знак протеста против наказания, которое затребовала прокуратура: он заявил, что «люди стали заложниками бездушного формализма системы в рамках расследования уголовного дела». Он утверждает, что кроме признания Ильина в деле нет доказательств: на территории не проводилась даже оценки состояния природных комплексов. Местонахождение якобы закопанных отходов также следствие не установило.
«Что вообще происходило на территории, никак не расследовалось, – объясняет директор заповедника. – Не проведено ни одной очной ставки, ни одной экспертной оценки документов, ни одной стоимостной экспертизы проведенных работ, оценки расходов подрядчика, оценки состояния природных комплексов в местах проведения работ, не установлены места якобы имевшихся закопок; можно же было хотя бы банальный полиграф провести – все строится на показаниях, полученных в рамках сделки со следствием».
Сотрудников заповедника публично поддержал губернатор Камчатки Владимир Солодов, который заявил, что не может не выразить поддержку людям, которых знает много лет как искренних, убежденных защитников природы.
В прениях все обвиняемые заявили, что категорически несогласны с обвинением и считают его незаконным. Терехова напоминала, что все обязательства по контракту были выполнены. Паничева заявляла, что следствие «вольно интерпретировало» ее должностные обязанности. Адвокат, представляющий интересы Корчигина, обращал внимание суда, что опрошенные лица, которые были допущены к работам в заповеднике, подтверждали, что «был выполнен громадный объем работ».
Руководитель программы по ООПТ российской «Гринпис» Михаил Крейндлин полагает, что «сотрудников обвиняют в том, что они добросовестно и квалифицированно выполняли свою работу по оценке ущерба, нанесенного заповеднику ранее». Он опасается, что прецедент может положить конец инициативе федеральных властей, которые помогали сотрудникам заповедников, национальных парков и других охраняемых природных территорий улучшить экологическое состояние заповедных земель России при помощи бюджетных средств.