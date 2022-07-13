Адвокаты не справились с законом

Адвокат Вадим Багатурия указал, что адвокатская деятельность не является коммерческой или трудовой, и согласился с доводами Генпрокуратуры о невозможность объединения адвокатов в профсоюзы: «Законодатель наделил адвокатов таким статусом, на который никто не может повлиять. Автономность, независимость нужна для полноценной защиты клиентов». Адвокат Олег Елисеев сказал «Ведомостям», что о профсоюзе ранее не слышал и удивился самому факту его существования: «Адвокат по своему статусу не является работником, а профсоюз по определению защищает трудовые права. Поэтому сам профсоюз адвокатов – это нонсенс». Именно этот факт и стал причиной ликвидации профсоюза, говорит адвокат Леонид Соловьев. «Эта ситуация видится как стремление ФПА монополизировать любое публичное поле, связанное с защитой прав адвокатов. На деле не важно, трудовые они или нет», – сказал он «Ведомостям».