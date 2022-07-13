Адвокаты не справились с законом

Адвокаты не справились с закономИх профсоюз ликвидируют за несоответствие нескольким нормативным актам
Верховный суд (ВС) по иску Генпрокуратуры ликвидировал профсоюз адвокатов России из-за незаконной государственной регистрации этой организации. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, с которой ознакомились «Ведомости».
Генпрокуратура полагает, что при создании в 1999 г. этой организации были допущены «нарушения неустранимого характера» положений закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». В частности, профсоюз «претендовал на статус общероссийского как при создании, так и по настоящее время», но «не обеспечил свою деятельность на территориях более чем половины субъектов России».
Также надзорное ведомство отметило, что в своем уставе профсоюз называется «общественной организацией», «тогда как его наименование должно содержать указание только на соответствующий вид – профсоюз». Ведомство указало, что «цели профсоюза, заявленные на его сайте <...> – увеличение доходов адвокатов, базовой ставки оплаты труда адвокатов – противоречит уставным целям организации». Целью организации заявлялась «представительство и защита профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза».
Также истец отмечал, что Трудовой кодекс позволяет создавать профсоюзы только работникам, тогда как адвокаты по закону «Об адвокатской деятельности в РФ» обладают особым статусом и не могут вступать в трудовые отношения: они не заключают трудовых договоров.
Профсоюз просил отказать Генпрокуратуре в ее требованиях, так как претензии по регистрации организации предъявлены после истечения 10-летнего срока давности. Также представители профсоюза указывали, что все нарушения в учредительных документах и на сайте организации, на которые указывала Генпрокуратура, уже устранены. В подготовленном для суда по просьбе организации заключении декан юридического факультета Академии труда и социальных отношений Виталий Мальцев заявлял, что отсутствие трудовых отношений «не может быть истолковано как запрет/невозможность создавать профсоюзы».
На сторону профсоюза в рассмотрении дела встала ФНПР. Ее председатель Михаил Шмаков 25 марта на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям обратил внимание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на ситуацию. Позиция ФНПР, которая была представлена в суде, состояла в том, что вмешательство в деятельность профсоюза нарушает ч. 1 ст. 30 Конституции (право на объединение в профессиональные союзы) и п. 2 ст. 5 закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (запрещает вмешательство органов госвласти и местного самоуправления в деятельность профсоюзов). ФНПР отмечала, что для создания профсоюза необходима общая трудовая деятельность или общие профессиональные интересы.
ВС между тем встал на сторону Генпрокуратуры, которую в суде поддержали также представители Федеральной палаты адвокатов (ФПА) и Минюста. Он решил удовлетворить иск Генпрокуратуры: признать регистрацию профсоюза недействительной и ликвидировать его.
Представитель ФНПР Александр Кляшторин сказал «Ведомостям», что его удивило привлечение к судебному процессу ФПА в качестве соучастника процесса, так как «ФПА выступают в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в качестве социальных партнеров». Глава профсоюза адвокатов России Григорий Абуков сообщил «Ведомостям», что решение ВС будет обжаловано. При этом он обратил внимание, что мотивировка суда основывалась «не на позиции невозможности существования профсоюза у адвокатов».
Адвокат Вадим Багатурия указал, что адвокатская деятельность не является коммерческой или трудовой, и согласился с доводами Генпрокуратуры о невозможность объединения адвокатов в профсоюзы: «Законодатель наделил адвокатов таким статусом, на который никто не может повлиять. Автономность, независимость нужна для полноценной защиты клиентов». Адвокат Олег Елисеев сказал «Ведомостям», что о профсоюзе ранее не слышал и удивился самому факту его существования: «Адвокат по своему статусу не является работником, а профсоюз по определению защищает трудовые права. Поэтому сам профсоюз адвокатов – это нонсенс». Именно этот факт и стал причиной ликвидации профсоюза, говорит адвокат Леонид Соловьев. «Эта ситуация видится как стремление ФПА монополизировать любое публичное поле, связанное с защитой прав адвокатов. На деле не важно, трудовые они или нет», – сказал он «Ведомостям».
Решение ВС было вынесено 8 июня.