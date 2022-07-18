Конституционный суд запретил заключать с преподавателями краткосрочные трудовые договоры

Конституционный суд запретил заключать с преподавателями краткосрочные трудовые договорыЗаконодательство позволяет вузам злоупотреблять правами при увольнении сотрудников
Конституционный суд (КС) запретил заключать с преподавателями вузов краткосрочные трудовые договоры.
КС постановил, что федеральному законодателю надлежит «в кратчайшие сроки внести» изменения в трудовое законодательство, в частности, установить минимальный срок избрания по конкурсу на замещение соответствующих должностей. Постановление опубликовано 18 июля на сайте КС.
По мнению суда, вузы злоупотребляют правом на заключение срочных трудовых договоров. КС постановил, что теперь до внесения изменений в законодательство договоры с работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, должны заключаться на срок не менее трех лет.
Исключение возможно, если трудовой договор заключается впервые или учебная нагрузка планируется на срок менее 3-х лет. В таких случаях трудовой договор заключается на срок не менее чем на 1 год. Речь идет о сотрудниках, для которых университет – это основное место работы.
Поводом для проверки ч. 1 и 8 ст. 332 Трудового кодекса стала жалоба бывшего доцента Государственного университета управления (ГУУ) Алексея Подакова. С сентября 2006 г. по январь 2020 г. он работал в вузе на разных должностях: выбирался на них по конкурсу, продлевая срочный договор шесть раз. В сентябре 2019 г. вуз вновь предложил ему заключить пятимесячный договор – до января 2020 г. С этим преподаватель не согласился, поскольку хотел, чтобы его соглашение было заключено на неопределенный срок.
«Расторжение трудового договора с преподавателем в середине учебного года, когда учебные планы всех вузов сформированы, означает заведомое лишение преподавателя источников существования», – утверждает Подаков. Суды всех инстанций, в том числе Верховный суд, удовлетворять иск преподавателя отказались, и он обратился в КС.
Сейчас должности профессорско-преподавательского состава заполняются через проведение конкурсов. Законодательство позволяет заключать как срочные, так и бессрочные трудовые договоры, но не устанавливает минимальные сроки для заключения срочных контрактов, а также не определяет периодичности проведения конкурсов на замещение должностей. Эти вопросы отданы на решение самим университетам.
«КС посчитал, что такое правоприменение не просто ущемляет социально-трудовые права педагогов и препятствует формированию устойчивых авторитетных научно-образовательных коллективов, но и, по существу, умаляет профессиональное достоинство педагогов и подрывает престиж педагогической деятельности», – заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев в своем Telegram-канале.
Он отметил ряд важных выводов, которые сделал КС. Суд указал на особую общественную значимость научно-педагогической деятельности, подчеркнул, что «практика заключения преимущественно краткосрочных трудовых договоров вынуждает педагогов соглашаться на заведомо невыгодные условия, нарушает право на отдых и создает непреодолимые препятствия для формирования непрерывного стажа».