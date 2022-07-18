Конституционный суд запретил заключать с преподавателями краткосрочные трудовые договоры

Поводом для проверки ч. 1 и 8 ст. 332 Трудового кодекса стала жалоба бывшего доцента Государственного университета управления (ГУУ) Алексея Подакова. С сентября 2006 г. по январь 2020 г. он работал в вузе на разных должностях: выбирался на них по конкурсу, продлевая срочный договор шесть раз. В сентябре 2019 г. вуз вновь предложил ему заключить пятимесячный договор – до января 2020 г. С этим преподаватель не согласился, поскольку хотел, чтобы его соглашение было заключено на неопределенный срок.