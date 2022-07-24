Минимальный срок трудовых контрактов преподавателей пропишут в Трудовом кодексе

Минимальный срок трудовых контрактов преподавателей пропишут в Трудовом кодексеДепутаты готовятся исполнить решение Конституционного суда, но эксперты считают, что его легко обойти
Комитет Госдумы по науке и образованию готовит поправки в Трудовой кодекс (ТК) после решения Конституционного суда (КС), запрещающего вузам заключать краткосрочные договоры с профессорами и преподавателями на срок менее года. Председатель комитета Сергей Кабышев заявил «Ведомостям», что поправки будут внесены в нижнюю палату в течение наступившей недели. Правки будут внесены в ч. 1 и 8 ст. 332 ТК, признанные КС 18 июля неконституционными. Сейчас эти нормы дают вузам право устанавливать срок заключения и продления договоров с профессорами и преподавателями.
КС отметил, что вузы злоупотребляют правом, заключая договоры с необоснованно короткими сроками при фактически сложившихся трудовых отношениях. В ТК в связи с поправками появится минимальный срок для заключения договора, как это потребовал КС. Также суд постановил обязать вузы заключать и продлевать трудовой договор на срок, указанный при проведении конкурса. До принятия поправок суд потребовал от вузов заключать с сотрудниками, для которых вуз – основное место работы, договоры на срок не менее трех лет. Исключение возможно, если трудовой договор заключается впервые.
Кабышев подчеркнул, что практика составления некорректных трудовых договоров «приобрела в последние годы характер основной тенденции». В качестве причин он видит не только попытку вузов сэкономить. По его мнению, из-за «динамики образовательных стандартов», развивающейся академической мобильности «долговременное планирование учебной нагрузки может быть затруднено».
на 40%
сократился постоянно работающий профессорско-преподавательский состав (без учета совместителей и работающих по ГПХ) в вузах с 2010 по 2020 г.: с 356 800 до 223 110 человек
Срочные договоры «позволяют ротировать кадры безболезненным для сотрудников способом», так как для увольнения сотрудника на бессрочном договоре проводится его аттестация «и ее непрохождение или отказ от нее негативно сказывается на карьере преподавателя», заявил «Ведомостям» проректор ГУУ Александр Троицкий. Он считает, что перевод сотрудников на трехлетние договоры «приведет к увеличению числа договоров гражданско-правового характера (ГПХ), которые в отличие от трудовых не дают социальных гарантий»: «Для вузов это уменьшит расходы, так как договор ГПХ не требует отчислений в фонд социального страхования».
Вузы поменяют договоры с «золотым [преподавательским] составом», а остальных ждет ГПХ, по которому ни отпуск, ни больничный не взять, уверена профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина: «Это будет чистка». До изменения ТК вузы будут игнорировать требование КС, говорит сопредседатель профсоюза работников вузов «Университетская солидарность» Павел Кудюкин: «Трудинспекция проверяет вузы редко, а трудовые договоры изучает только по заявлениям, но преподаватели боятся жаловаться».
Подмена трудового договора договором ГПХ недопустима, заявил Кабышев: «Такой запрет прямо установлен в ч. 2 ст. 15 ТК». Иногда меняется форма договора со срочного или бессрочного на договор ГПХ в ущерб правам работника, заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов: «Если такое происходит, надо обращаться в прокуратуру».