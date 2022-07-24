Минимальный срок трудовых контрактов преподавателей пропишут в Трудовом кодексе

Срочные договоры «позволяют ротировать кадры безболезненным для сотрудников способом», так как для увольнения сотрудника на бессрочном договоре проводится его аттестация «и ее непрохождение или отказ от нее негативно сказывается на карьере преподавателя», заявил «Ведомостям» проректор ГУУ Александр Троицкий. Он считает, что перевод сотрудников на трехлетние договоры «приведет к увеличению числа договоров гражданско-правового характера (ГПХ), которые в отличие от трудовых не дают социальных гарантий»: «Для вузов это уменьшит расходы, так как договор ГПХ не требует отчислений в фонд социального страхования».