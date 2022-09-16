Газета
Общество

За некорректное указание принадлежности Крыма можно будет получить штраф

Наказывать будут за распространение оспаривающих территориальную целостность РФ карт
Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и два его заместителя (Эрнест Валеев и Анатолий Выборный) внесли в нижнюю палату парламента два законопроекта, направленные, как говорят авторы, на защиту территориальной целостности России.

Первым в закон «О противодействии экстремистской деятельности» вносится уточнение, что к экстремистским материалам будут отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.

Поправки вносятся и в КоАП: за распространение таких картинок гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц предусмотрен штраф до 1 млн руб. Причем наказывать предлагается не только за распространение информации из реестра экстремистских материалов, который ведет Минюст, но и тех, что не включены в него, но «отнесены к экстремистским в соответствии с действующим законодательством».

«[Сейчас] активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны», – пояснил необходимость введения закона Пискарев в Telegram-канале возглавляемой им комиссии по иностранному вмешательству в дела России.

Сейчас наказание за покушение на территориальную целостность России уже предусмотрено в КоАП – ст. 20.3.2. «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ» (штрафы до 100 000 руб., с использованием интернета – до 200 000 руб.). Если за такую деятельность человек привлекается повторно в течение года – наступает уголовная ответственность (до четырех лет лишения свободы, с интернетом – до пяти лет).

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки магазинов французского DIY-ритейлера «Леруа Мерлен» после обращений граждан, обнаруживших обои с изображением карты мира, на которых Крым был указан как часть Украины. На карте также не было Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР, независимость которых признала РФ.

По мнению Володина, «это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России». Пискарев тогда направил обращения в Генпрокуратуру РФ, Минпромторг и Роскомнадзор с просьбой организовать проверку в магазинах «Леруа Мерлен», но о ее результатах не сообщалось.

Валеев пояснил «Ведомостям», что ответственности за публикацию картинок «на сегодня нет». На вопрос о том, кто в случае с обоями по внесенному законопроекту понес бы ответственность – магазин или производитель, депутат предположил, что и тот, и другой.

Юрист Антон Тимченко согласен, что нынешнее законодательство предусматривает ответственность за нарушение территориальной целостности Российской Федерации, т. е. активные действия и призывы к таким действиям. То есть распространение материалов, графически отрицающих такую целостность (карты, картинки, мемы) не является ни активными действиями, нарушающими целостность, ни призывами к этому.

«Предлагаемые формулировки законопроекта, на мой взгляд, могут создать условия для избыточного ограничения прав граждан, поскольку никак не учитывают цель, с которой человек распространяет «неправильную карту», – говорит Тимченко.

Новые нормы должны позволить наказывать за сам факт распространения и демонстрирования соответствующих карт и изображений, независимо от наличия призывов к противоправным действиям, также отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «Фактически авторы предлагают ввести объективное вменение в чистом виде», – говорит юрист. Мотивы выяснять не предполагается, они «не имеют значения для квалификации этого деяния».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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