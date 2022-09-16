За некорректное указание принадлежности Крыма можно будет получить штраф

Поправки вносятся и в КоАП: за распространение таких картинок гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц предусмотрен штраф до 1 млн руб. Причем наказывать предлагается не только за распространение информации из реестра экстремистских материалов, который ведет Минюст, но и тех, что не включены в него, но «отнесены к экстремистским в соответствии с действующим законодательством».