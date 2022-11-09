Умер первый директор ФСКН Виктор Черкесов

Черкесов работал директором ФСКН с 2003 по 2008 г., стал первым, кто занял эту должность (ФСКН была создана в марте 2003 г., упразднена в 2016 г.). В конце 2007 г. после арестов чиновников ФСКН Черкесов написал для «Коммерсанта» статью о «войне групп» внутри спецслужб, чем вызвал недовольство Кремля. С 2008 по 2010 г. он еще руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка, в 2015 г. ведомство было упразднено).