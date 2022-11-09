Газета
Общество

Умер первый директор ФСКН Виктор Черкесов

Ему было 72 года
Анастасия Швецова
Директор ФСКН Виктор Черкесов / Сергей Субботин / РИА Новости

В возрасте 72 лет из жизни ушел бывший директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Черкесов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО», — написал Хинштейн. Он отметил положительные личные качества экс-директора ФСКН и назвал его «настоящим государственником». Хинштейн также сообщил, что уже принес жене Черкесова свои соболезнования.

Депутат Госдумы не назвал причину смерти Черкесова. По данным «Росбалта» (признан СМИ-иноагентом), бывший руководитель ФСКН умер в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни.

Виктор Черкесов родился в 1950 г. в Ленинграде. С 1975 г. он работал в КГБ, позже стал заместителем на тот момента директора ФСБ Владимира Путина. В 2000 г. стал полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Черкесов работал директором ФСКН с 2003 по 2008 г., стал первым, кто занял эту должность (ФСКН была создана в марте 2003 г., упразднена в 2016 г.). В конце 2007 г. после арестов чиновников ФСКН Черкесов написал для «Коммерсанта» статью о «войне групп» внутри спецслужб, чем вызвал недовольство Кремля. С 2008 по 2010 г. он еще руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка, в 2015 г. ведомство было упразднено).

Смотреть / 
3 фото

С 2011 по 2016 г. был депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ. В 2011 г. он даже был в почетной федеральной десятке партийного списка. В нижней палате он не был слишком активен – лишь дважды выступил во время пленарных заседаний и подписался под четырьмя законопроектами. В 2016 г. опальный экс-глава ФСКН решил окончательно уйти из политики, не объяснив мотивы этого решения.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Виктор Черкесов лишился государственной должности из-за статьи

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных