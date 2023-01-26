Владимир Мау впервые выступил в РАНХиГС после отставки с поста ректора вуза

Владимир Мау впервые выступил в РАНХиГС после отставки с поста ректора вузаБывший ректор пожелал устойчивого развития России и похвалил своего преемника
Первый ректор РАНХиГС Владимир Мау, который был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, выступил по видеосвязи на мероприятии в некогда возглавляемом им вузе.
Перед началом круглого стола, который был в широком смысле посвящен науке и образованию, а на деле концепции устойчивого развития, собравшиеся в зале обсуждали, что мероприятие станет своего рода передачей полномочий – на нем, помимо Мау, был заявлен к участию и. о. ректора Алексей Комиссаров. Студенты и приглашенные спикеры обменивались мнениями: приедет ли бывший ректор в академию или будет участвовать в заседании из-за границы, а точнее – Израиля. Именно там, по данным источников «РИА Новости», Мау находится уже несколько месяцев, поправляя свое здоровье.
Бывший ректор связался с присутствующими по ВКС.
Распоряжение об освобождении Мау от должности премьер-министр Михаил Мишустин подписал 23 января. Уточнялось, что Мау, занимавший должность ректора Академии народного хозяйства при правительстве с 2002 г., а с 2010 г. – РАНХиГС, снят с этого поста по «собственному желанию в связи с состоянием здоровья».
С вопроса о состоянии здоровья бывшего ректора и началось приветственное слово Мау. «Владимир Александрович, как ваше самочувствие?» – спросил у него модератор круглого стола, заведующий кафедрой ИГСУ РАНХиГС Максим Сафонов. «Раз вас вижу, значит прекрасно», – ответил ему Мау. Поприветствовав присутствующих, он сразу перешел к теме круглого стола, отметив, что внутри науки есть проблема устойчивого развития и ESG. К ней еще будут возвращаться спикеры по ходу дискуссии.
«Проблема требует объединения усилий самых разных ученых, причем для ESG необходим наиболее мощный дисциплинарный подход. Очень важно включить эту повестку в подготовку специалистов, в том числе высшего образования, бизнес-образования, программы подготовки государственных и муниципальных служащих», – отметил Мау.
В своей речи он упомянул Комиссарова, назвав его «энергичным и потрясающим» преемником, который продолжит выбранный академией курс по программам устойчивого развития. Свою короткую речь Мау закончил словами: «Хочу пожелать всем нам устойчивого развития – академии, России, миру и каждому из нас», за что удостоился аплодисментов, которыми были обделены предшествующие ему спикеры.
После Мау концепцию устойчивого развития и ESG более подробно представил директор института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин. «Сейчас только ленивый не говорит о том, что повестка ESG навязана нам “коллективным Западом”, что “нам нечего там делать”, что устойчивое развитие уже устарело – мы эту точку зрения не разделяем. Мы считаем, что нашей стране обязательно нужны качественное образование, здравоохранение, инфраструктура, города и населенные пункты, которые должны быть устойчивыми и комфортными для жизни», – подчеркнул профессор.
Обратившись в зал к студентам и гостям с вопросом «а что вообще такое повестка ESG», Марголин отметил, что в России не знакомы с этим понятием ни обычные граждане, ни руководители компаний. Завершая свое выступление, Марголин традиционно пошутил про гендерную тематику в контексте достижения равенства как одной из целей устойчивого развития. «Я не очень разделяю в постановочном плане формулировку гендерное равенство. Если бы она была сформулирована в терминах равноправия полов, то я бы, наверное, согласился, но когда количество гендеров мы до сих пор не знаем, то определить объект исследования нам трудно», – посетовал он.
Сам Комиссаров на круглый стол так и не прибыл. В пресс-службе вуза пояснили, что и. о. ректора не смог присутствовать из-за плотного графика.