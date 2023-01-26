Владимир Мау впервые выступил в РАНХиГС после отставки с поста ректора вуза

Обратившись в зал к студентам и гостям с вопросом «а что вообще такое повестка ESG», Марголин отметил, что в России не знакомы с этим понятием ни обычные граждане, ни руководители компаний. Завершая свое выступление, Марголин традиционно пошутил про гендерную тематику в контексте достижения равенства как одной из целей устойчивого развития. «Я не очень разделяю в постановочном плане формулировку гендерное равенство. Если бы она была сформулирована в терминах равноправия полов, то я бы, наверное, согласился, но когда количество гендеров мы до сих пор не знаем, то определить объект исследования нам трудно», – посетовал он.