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Правительство решило отказаться от содержания иностранных военных пенсионеров

Для этого предложено выйти из соответствующих соглашений в рамках СНГ
Яна Суринская
В пояснительной записке оговаривается возможность заключить другие соглашения о пенсиях в формате международных двусторонних договоров / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала денонсацию Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и госстрахования военнослужащих государств – участников СНГ, сообщил «Ведомостям» близкий к Белому дому источник. С такой инициативой (текст законопроекта о денонсации и сопроводительные документы к нему есть в распоряжении «Ведомостей») был разработан МИДом совместно с ФСБ, он предусматривает также отказ от аналогичного соглашения о пенсиях служащих погранвойск государств – участников СНГ.

«Ведомости» направили запросы в МИД и ФСБ.

«В последние годы значительно увеличилось количество случаев выплаты государственными органами РФ пенсий лицам, не проходившим военную службу ни в СССР, ни в РФ», – отмечают авторы проекта в пояснительной записке. Там также говорится, что предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 г. порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Россию, где самый высокий на пространстве СНГ уровень пенсионного обеспечения.

При этом у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на ПМЖ в другую страну, размер пенсии оказывается значительно ниже, что «вызывает справедливые жалобы». Соответственно, следует из проектной документации, в настоящее время Россия «фактически оплачивает пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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