Правительство решило отказаться от содержания иностранных военных пенсионеров

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала денонсацию Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и госстрахования военнослужащих государств – участников СНГ, сообщил «Ведомостям» близкий к Белому дому источник. С такой инициативой (текст законопроекта о денонсации и сопроводительные документы к нему есть в распоряжении «Ведомостей») был разработан МИДом совместно с ФСБ, он предусматривает также отказ от аналогичного соглашения о пенсиях служащих погранвойск государств – участников СНГ.