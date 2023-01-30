Правительство решило отказаться от содержания иностранных военных пенсионеров

Правительство решило отказаться от содержания иностранных военных пенсионеровДля этого предложено выйти из соответствующих соглашений в рамках СНГ
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала денонсацию Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и госстрахования военнослужащих государств – участников СНГ, сообщил «Ведомостям» близкий к Белому дому источник. С такой инициативой (текст законопроекта о денонсации и сопроводительные документы к нему есть в распоряжении «Ведомостей») был разработан МИДом совместно с ФСБ, он предусматривает также отказ от аналогичного соглашения о пенсиях служащих погранвойск государств – участников СНГ.
«Ведомости» направили запросы в МИД и ФСБ.
«В последние годы значительно увеличилось количество случаев выплаты государственными органами РФ пенсий лицам, не проходившим военную службу ни в СССР, ни в РФ», – отмечают авторы проекта в пояснительной записке. Там также говорится, что предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 г. порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Россию, где самый высокий на пространстве СНГ уровень пенсионного обеспечения.
При этом у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на ПМЖ в другую страну, размер пенсии оказывается значительно ниже, что «вызывает справедливые жалобы». Соответственно, следует из проектной документации, в настоящее время Россия «фактически оплачивает пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств».