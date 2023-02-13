Верховный суд разъяснил правила подсчета веса наркотиков

Верховный суд разъяснил правила подсчета веса наркотиковПриговор осужденному за хранение дикорастущей конопли смягчили из-за путаницы с весом
Верховный суд обозначил новый подход к подсчету веса наркотиков. Высшая судебная инстанция смягчила приговор мужчине, осужденному в 2021 г. по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства, без цели сбыта в особо крупном размере) с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление).
Осужденный настаивал на том, что его действия были квалифицированы неверно. В соответствии с утвержденным постановлением правительства списком № 1 наркотических и психотропных веществ, оборот которых запрещен в России, тетрагидроканнабинол образует особо крупный размер от 50 г.
Ранее же суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта каннабиса массой более 221 г, а также растений, их частей, содержащих в своем составе наркотическое средство тетрагидроканнабинол общей массой 613 г. По версии автора жалобы в ВС, с которой согласился суд, он был осужден за хранение без цели сбыта в особо крупном размере 613 г тетрагидроканнабинола.
При этом по итогам экспертизы, которая легла в основу приговора, выводов о массе тетрагидроканнабинола в заключении не оказалось. ВС учел это. В результате повторного решения тетрагидроканнабинол не учитывался, а учитывался каннабис, при хранении которого крупный размер начинается от 100 г.
Действия осужденного были переквалифицированы с ч. 3 ст. 228 на ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства, без цели сбыта в крупном размере). Ранее он был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а ВС назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
В постановлении правительства есть формулировка, что для всех смесей, которые содержат одно или несколько наркотических средств, размер определяется по общей массе, с этой же формулировкой есть и постановление пленума Верховного суда, говорит юрист Арсений Левинсон. «Законодательство о наркотиках применяется так, что, если есть смесь, например в бочке воды капля героина, это будет считаться бочкой героина», – говорит Левинсон. Он напомнил, что в России было несколько громких дел, касающихся мака, используемого для выпечки, а также шаманов из Перу и Бразилии, которые ввозили свои традиционные напитки, где обнаруживали следы наркотических средств, и весь вес считали как смесь и контрабанду наркотиков.
По словам адвоката МКА «Князев и партнеры» Владислава Калинина, действующим законодательством не предусмотрено обязательное проведение экспертизы для установления вида и количества наркотического средства, являвшегося предметом сбыта, данный факт находит свое отражение и в судебной практике. Как отметил Левинсон, вопрос об изменении законодательства не нов, он поднимался в том числе после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков в 2019 г.
Левинсон напоминает, что параллельно с делом Голунова шло обсуждение смягчения норм, которые относят незначительные объемы наркотиков к крупному и особо крупному размеру, признавалось, что большие сроки несправедливы, несоизмеримы и не достигают целей – только увеличивается «тюремное население». Но в июне 2019 г. президент России Владимир Путин во время прямой линии высказался против инициативы по смягчению наказания за хранение и оборот наркотиков.
По мнению председателя правления Национального антинаркотического союза Олега Райко, стоит придерживаться существующей наркополитики, потому что система выстроена и либерализация наказания потребует комплексных изменений.