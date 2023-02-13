Верховный суд разъяснил правила подсчета веса наркотиков

В постановлении правительства есть формулировка, что для всех смесей, которые содержат одно или несколько наркотических средств, размер определяется по общей массе, с этой же формулировкой есть и постановление пленума Верховного суда, говорит юрист Арсений Левинсон. «Законодательство о наркотиках применяется так, что, если есть смесь, например в бочке воды капля героина, это будет считаться бочкой героина», – говорит Левинсон. Он напомнил, что в России было несколько громких дел, касающихся мака, используемого для выпечки, а также шаманов из Перу и Бразилии, которые ввозили свои традиционные напитки, где обнаруживали следы наркотических средств, и весь вес считали как смесь и контрабанду наркотиков.