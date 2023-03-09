Сергей Зуев снят с должности ректора «Шанинки»Его сменила на этой должности Мария Сигова
Новым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») стала Мария Сигова вместо обвиняемого в мошенничестве Сергея Зуева, следует из заявления вуза в Telegram-канале.
«Решением собрания учредителей от 7 марта 2023 г. ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук назначена Мария Викторовна Сигова», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что решение о назначении нового ректора продиктовано «необходимостью усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы».
Мария Сигова окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) в 2003 г. В 2015 г. ей было присвоено ученое звание профессора. С 2002 г. руководила проектами в компаниях «Базовый элемент» и «Балт-Шельф».
В 2005 г. была ведущим экономистом аналитического отдела сбытовой компании «Ленэнерго». В 2006–2012 гг. Сигова занимала должность доцента кафедры экономики и менеджмента в туризме и гостиничном хозяйстве Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. В 2013 г. назначена проректором по научно-исследовательской работе Международного банковского института имени Анатолия Собчака. В 2014 г. избрана ректором этого вуза. В 2017-2019 гг. возглавляла Институт финансовых кибертехнологий в ИТМО («ИТМО. Финтех»), с 2021 г. – физтех-школу бизнеса высоких технологий МФТИ. В 2019 г. избрана депутатом муниципального совета «Дворцовый округ» в Санкт-Петербурге от партии «Единая Россия».
Зуев останется научным руководителем «Шанинки» и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета. При этом отмечается, что после стабилизации положения вуза (прежде всего в финансовой сфере) учредители намерены провести выборы нового ректора на альтернативной основе.
6 марта Никулинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, а также Зуева и других фигурантов. Как установило следствие МВД, Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что в продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.
Уголовное дело, по которому проходит Зуев, было возбуждено по факту хищения денег у ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование». По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим замглавы указанного фонда Евгением Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.
Зуев был задержан 12 октября 2021 г., ему было предъявлено обвинение по ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). 3 августа 2022 г. Зуев дал признательные показания и возместил ущерб в размере свыше 15 млн руб. При этом он не раз заявлял в суде, что к хищениям денег отношения не имеет.