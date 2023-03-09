Сергей Зуев снят с должности ректора «Шанинки»

6 марта Никулинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, а также Зуева и других фигурантов. Как установило следствие МВД, Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что в продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.