МВД завершило расследование дела о мошенничестве в отношении Раковой и Зуева
Сотрудники столичного управления МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются экс-замглавы Министерства просвещения Марина Ракова, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев и несколько других человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов в инкриминируемых им преступных деяниях. Они признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб», – рассказали там.
Уголовное дело направлено в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.
Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб. Фонда новых форм развития образования при реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, деньги были похищены. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук.
Позднее, в декабре, Раковой предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Этот эпизод был связан с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб.
Ракова позднее признала вину в хищениях и попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест. В начале ноября 2022 г. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении нее в виде содержания под стражей на запрет определенных действий.
Вместе с бывшей чиновницей из СИЗО отпустили ее гражданского мужа — Артура Стеценко и бывших сотрудников фонда и топ-менеджеров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и бывшего исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову суд перевел из-под домашнего ареста под запрет определенных действий.