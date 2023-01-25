МВД завершило расследование дела о мошенничестве в отношении Раковой и Зуева

Позднее, в декабре, Раковой предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Этот эпизод был связан с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб.