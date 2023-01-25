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МВД завершило расследование дела о мошенничестве в отношении Раковой и Зуева

Ведомости

Сотрудники столичного управления МВД России завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются экс-замглавы Министерства просвещения Марина Ракова, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев и несколько других человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов в инкриминируемых им преступных деяниях. Они признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб», – рассказали там.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.

Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб. Фонда новых форм развития образования при реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, деньги были похищены. Субподрядчиком выступала Московская высшая школа социальных и экономических наук.

Позднее, в декабре, Раковой предъявили еще одно обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб. Этот эпизод был связан с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб. 

Ракова позднее признала вину в хищениях и попросила об освобождении из СИЗО под домашний арест. В начале ноября 2022 г. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении нее в виде содержания под стражей на запрет определенных действий.

Вместе с бывшей чиновницей из СИЗО отпустили ее гражданского мужа — Артура Стеценко и бывших сотрудников фонда и топ-менеджеров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и бывшего исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову суд перевел из-под домашнего ареста под запрет определенных действий.

Ранее по теме: В РАНХиГС впервые в истории сменился ректор

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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