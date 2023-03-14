Дмитрий Песков призвал сделать российскую науку более суверенной

«К сожалению, повсеместное распространение цифровых технологий, рост доступности информации не гарантируют распространение именно достоверных сведений по научным темам. Яркий пример – 2020 г., когда человечество столкнулось с новой коронавирусной инфекцией», – сказал министр, добавив, что в это время появилось «невероятное» количество антинаучных материалов и по теме вируса, и по теме вакцинации. Задачу оргкомитета Фальков определил как поддержку и помощь в создании новых медийных проектов, авторы которых правдиво и доступно рассказывают о прогрессивных исследованиях и достижениях российских ученых.