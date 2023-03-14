Дмитрий Песков призвал сделать российскую науку более суверенной

Дмитрий Песков призвал сделать российскую науку более сувереннойПо его словам, эта сфера может развиваться на новых международных направлениях
России необходимо проводить «суверенизацию» науки в нынешних условиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на первом заседании организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке». По словам представителя Кремля, это такой же важный процесс, как и суверенизация экономики.
«В условиях нынешнего времени и нашего конфронтационного окружения во многом роль науки только растет. Мы все сейчас говорим о суверенизации нашей экономики, и здесь, конечно же, без науки обойтись нельзя. Важна также и суверенизация нашей науки», – подчеркнул Песков.
Россия, как утверждает Песков, утратила большое количество направлений международного научного сотрудничества, но мир ими не ограничен: «Научная автаркия будет нас вести к отсталости и в средние века». Он призвал ввести премию, связанную с международным сотрудничеством, а также поощрять направления, связанные с внедренчеством [технологий]».
«В целом наука должна зарабатывать деньги, она должна приносить конкретную, приземленную пользу нашей экономике, нашему производству, нашим технологиям», – заключил он.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что число соискателей премии «За верность науке» за два года возросло в четыре раза. По его словам, всего в прошлом году эксперты премии рассмотрели 1 165 заявок из 75 регионов России.
«К сожалению, повсеместное распространение цифровых технологий, рост доступности информации не гарантируют распространение именно достоверных сведений по научным темам. Яркий пример – 2020 г., когда человечество столкнулось с новой коронавирусной инфекцией», – сказал министр, добавив, что в это время появилось «невероятное» количество антинаучных материалов и по теме вируса, и по теме вакцинации. Задачу оргкомитета Фальков определил как поддержку и помощь в создании новых медийных проектов, авторы которых правдиво и доступно рассказывают о прогрессивных исследованиях и достижениях российских ученых.
Премия получила в этом году три новые номинации, отметил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Новые номинации – «Научно-популярный проект года», «Наставник» и «Десятилетие науки и технологий». Семь номинаций остаются традиционными – «Защита исторической правды», «Лучший научно-популярный студенческий проект», «Наука как искусство», «Наука – это модно», «Научная пресс-служба года», «Научный журналист года» и специальный приз имени Даниила Гранина.
«За верность науке» – это ежегодная премия в сфере медиа за популяризацию научных достижений и поддержку престижа научной деятельности. Организатором выступает Министерство образования и науки при поддержке РАН и МГУ. Первое вручение состоялось в феврале 2015 г.