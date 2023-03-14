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Общество

Дмитрий Песков призвал сделать российскую науку более суверенной

По его словам, эта сфера может развиваться на новых международных направлениях
Анастасия Майер
Евгений Разумный / Ведомости

России необходимо проводить «суверенизацию» науки в нынешних условиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на первом заседании организационного комитета IX Всероссийской премии «За верность науке». По словам представителя Кремля, это такой же важный процесс, как и суверенизация экономики.

«В условиях нынешнего времени и нашего конфронтационного окружения во многом роль науки только растет. Мы все сейчас говорим о суверенизации нашей экономики, и здесь, конечно же, без науки обойтись нельзя. Важна также и суверенизация нашей науки», – подчеркнул Песков.

Россия, как утверждает Песков, утратила большое количество направлений международного научного сотрудничества, но мир ими не ограничен: «Научная автаркия будет нас вести к отсталости и в средние века». Он призвал ввести премию, связанную с международным сотрудничеством, а также поощрять направления, связанные с внедренчеством [технологий]».

«В целом наука должна зарабатывать деньги, она должна приносить конкретную, приземленную пользу нашей экономике, нашему производству, нашим технологиям», – заключил он.

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что число соискателей премии «За верность науке» за два года возросло в четыре раза. По его словам, всего в прошлом году эксперты премии рассмотрели 1 165 заявок из 75 регионов России. 

«К сожалению, повсеместное распространение цифровых технологий, рост доступности информации не гарантируют распространение именно достоверных сведений по научным темам. Яркий пример – 2020 г., когда человечество столкнулось с новой коронавирусной инфекцией», – сказал министр, добавив, что в это время появилось «невероятное» количество антинаучных материалов и по теме вируса, и по теме вакцинации. Задачу оргкомитета Фальков определил как поддержку и помощь в создании новых медийных проектов, авторы которых правдиво и доступно рассказывают о прогрессивных исследованиях и достижениях российских ученых.

Премия получила в этом году три новые номинации, отметил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Новые номинации – «Научно-популярный проект года», «Наставник» и «Десятилетие науки и технологий». Семь номинаций остаются традиционными – «Защита исторической правды», «Лучший научно-популярный студенческий проект», «Наука как искусство», «Наука – это модно», «Научная пресс-служба года», «Научный журналист года» и специальный приз имени Даниила Гранина.

«За верность науке» – это ежегодная премия в сфере медиа за популяризацию научных достижений и поддержку престижа научной деятельности. Организатором выступает Министерство образования и науки при поддержке РАН и МГУ. Первое вручение состоялось в феврале 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных