Россияне стали меньше участвовать в выборе профессии для своих детей

«Если сравнивать какие-то временные отрезки, то в сейчас, когда ребенок подходит к моменту выбора профессии, он имеет гораздо больше опыта и понимания разных ролей, чем его сверстник даже пять и десять лет тому назад. Соответственно, и родитель больше ему доверяет», – подчеркивает эксперт. По словам Гришиной, подростки, несмотря на всю свою уверенность, почти никогда не могут сделать выбор самостоятельно, но им нужно, чтобы родители не сказали, кем быть, а поддержка и одобрение с их стороны.