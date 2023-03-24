Россияне стали меньше участвовать в выборе профессии для своих детей

Россияне стали меньше участвовать в выборе профессии для своих детей45% опрошенных родителей заявили, что доверяют подросткам в этом вопросе
45% родителей абитуриентов доверяют детям выбор будущей профессии, следует из результатов опроса, проведенного департаментом высшего образования Skillbox совместно с командой исследований VK. При этом 90% из них поддерживают решение детей: 58% респондентов ответили, что соглашаются с выбором, 31% – что не одобряют, но и не вступают в конфликт.
Лишь 1% опрошенных отметил, что в вопросе выбора профессии решение принималось ими, а не детьми. Больше половины рассказали, что помогали детям в выборе направления обучения.
Среди тех родителей, кто рассказал, что не помогал ребенку с выбором направления, 68% объяснили это тем, что детям виднее, что им интересно. 27% не делали этого, поскольку опасались надавить на ребенка и повлиять на его выбор, «заглушив» его собственные желания. 6% респондентов отметили, что им просто не важно, куда поступит их ребенок.
При выборе будущей профессии 44% опрошенных родителей отталкивались от интересов детей, 22% изучили рынок и востребованность специальностей. 14% респондентов признались, что ориентируются только на результаты ЕГЭ и позволят ли они поступить на бюджет, еще 11% отталкиваются от доступности цены на обучение. 17% стараются дать разностороннее образование.
Мнения родителей относительно причин необходимости высшего образования разошлись. По словам 39% респондентов, они хотят, чтобы ребенок получил высшее образование, поскольку оно даст возможности для саморазвития, самореализации и личностного роста. 28% опрошенных считают, что оно позволит детям получить новые знания, умения, навыки и др. По мнению 21%, оно позволит получать более высокий доход, а 8% считают, что без высшего образования нельзя устроиться на работу.
Только 24% опрошенных родителей абитуриентов переживают за выбор специальности, большая часть – 29% – сфокусированы на результатах ЕГЭ. Еще по 13% респондентов отметили, что беспокоятся об адаптации к учебе и успеваемости во время обучения, 12% волнует выбор вуза, еще 7% переживают из-за подачи документов.
Онлайн-опрос был проведен образовательной платформой Skillbox в феврале 2023 г., в исследовании приняли участие 1105 родителей старше 35 лет из разных городов России.
Более трети выпускников российских вузов не работают по специальности, и это проблема и вузов, и выпускников, и работодателей, которым нужны квалифицированные кадры, говорит зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Она отметила, что на федеральном уровне стоит задача – рост трудоустройства выпускников вузов с 57% до 92% к 2030 г., для чего в школах вводятся уроки профориентации. «Нынешняя молодежь на выходе из школы, в большинстве своем, прекрасно ориентируется на рынке труда, а родители доверяют это важное решение детям», – считает Харченко.
В советское время, да и 20 лет тому назад, родитель был доминирующей единицей в вопросе принятия решений, так как в целом преобладал более авторитарный стиль воспитания, сейчас предпочтение отдается демокртическому стилю, говорит психолог, руководитель профориентационных программ в MAXIMUM Education Ирина Гришина.
«Если сравнивать какие-то временные отрезки, то в сейчас, когда ребенок подходит к моменту выбора профессии, он имеет гораздо больше опыта и понимания разных ролей, чем его сверстник даже пять и десять лет тому назад. Соответственно, и родитель больше ему доверяет», – подчеркивает эксперт. По словам Гришиной, подростки, несмотря на всю свою уверенность, почти никогда не могут сделать выбор самостоятельно, но им нужно, чтобы родители не сказали, кем быть, а поддержка и одобрение с их стороны.
У детей расширились возможности в плане профориентации, сейчас они могут попробовать себя в различных областях за счет дополнительного образования, кружков и др., большого количества полезной информации в интернете, считает эксперт Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация поддержки семьи и семейных ценностей», президент НКО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» Екатерина Аверкиева.
«Родители – основные акторы в процессе выбора будущей профессии, потому что они знают своего ребенка, слушают его, чувствуют, и должны как минимум направлять», – отмечает эксперт. При этом Аверкиева подчеркнула, что выбор должен быть максимально самостоятельным для ребенка. «Родители создают условия для того, чтобы этот выбор мог состояться», – подытожила эксперт.