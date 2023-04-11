Минпросвещения предложило установить норматив по количеству психологов в школах и колледжах

Минпросвещения предложило установить норматив по количеству психологов в школах и колледжахВедомство выступило с инициативой на фоне участившихся случаев насилия в учебных учреждениях
Норматив по числу психологов на обучающихся в учреждении детей предлагают установить в Минпросвещения. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Министерство подсчитало, что в детских садах должен работать один педагог-психолог на 200 воспитанников, в школах – один на 300 учеников, в колледжах – один на 500 студентов. В проекте также указано, что в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должен работать один педагог-психолог на 30 человек. Планируется, что приказ вступит в силу 1 сентября 2024 г. «Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.
С начала года в школах участились случаи конфликтов между учениками. 7 февраля во время перемены в туалете химкинской школы между двумя ученицами пятого класса произошел конфликт, в результате которого одна девочка ударила другую принесенным из дома ножом. 22 февраля в соцсетях стало распространяться видео конфликта в одной из астраханских школ: на нем запечатлено избиение 12-летней девочки ее сверстником. В башкирском селе Иглино 6 апреля ученица седьмого класса одной из школ принесла в школу нож и нанесла удары двум одноклассницам. 10 апреля пресс-служба ГУ МВД по Самарской области сообщила, что ученика одной из школ госпитализировали в медицинское учреждение после конфликта со сверстником в школе: один из учеников ударил другого ножом.
По статистике, собранной ФГБУ «Российская академия образования» (РАО) и касающейся состояния школьных психологических служб в России, на каждого школьного психолога сегодня приходится от 148 до 882 обучающихся, в то время как средняя наполняемость московской городской школы – 550–950 человек. Об этом рассказала «Ведомостям» партнер практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Дергунова. По ее словам, такой психолог существует далеко не во всех школах, а в некоторых еще и совмещает обязанности социального педагога, несмотря на разные задачи. При этом проблему буллинга в школах такая мера сама по себе не решит.
«Выход – это не ужесточение наказания, а профилактирование агрессии в подростковой среде и формирование психологии «дети против травли», – заключила юрист. Акты агрессии детей по отношению друг к другу растут от безнаказанности, игнорирования со стороны учителей на более ранней стадии возникновения конфликтов и неумения их разрешать ненасильственным образом. «Для решения данной проблемы необходима целенаправленная работа, педагогам в одиночку справиться с этим непросто – должна быть комплексная работа психолога, преподавателя, родителя и администрации школы», – пояснила «Ведомостям» профессор кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Шукшина.
Задачами профилактики буллинга являются, в частности, подготовка педагогов для работы с трудными детьми и разрешение ситуаций буллинга, содействие улучшению социального самочувствия обучающихся, психолого-педагогическое просвещение родителей, а также развитие толерантности и социальной компетентности у обучающихся, заключила профессор Московского городского педагогического университета Евгения Романова.
В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, многие школы переполнены, а это значит, что там зачастую существует нехватка психологов, поскольку сейчас нет общих стандартов того, сколько детей должно приходиться на одного специалиста, рассказала «Ведомостям» практикующий психолог, специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина. «В регионах и городах с меньшим населением, за пределами миллионников, очень часто как раз хватает психологов: на маленькую школу, где буквально один класс в параллели, достаточно и одного специалиста», – отмечает Пряхина. В целом же нехватка психологов существует по всей России, поскольку, согласно статистике ВОЗ, на 100 000 человек приходится всего лишь четыре или пять специалистов.
В школах не хватает психологов, а те, кто приходит туда работать, достаточно быстро уходят, отметила заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа Любовь Григорович. Главные проблемы – перегруженность, большое количество учеников и много отчетных документов, подчеркнула она. «Упорядочить нормативы работы педагога-психолога, разумеется, необходимо. Имея 36-часовую недельную нагрузку, он сможет очертить границы своих возможностей», – указывает Григорович.
За нормативами по числу психологов должно последовать и создание штатных расписаний, и выделение отдельных ставок на специалистов, говорит зампредседателя думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия»). «Для студентов, выбирающих эту профессию, это тоже возможность видеть собственные перспективы и понимать востребованность на рынке труда. Конечно, многое будет зависеть от уровня заработных плат таких специалистов в школах и детских садах, особенно в небольших городах и отдаленных территориях», – отметил он. Киселев указал на важность проведения анализа и мониторинга после запуска программы. «Все-таки один психолог на 200–300 детей – это большой объем работы. А в некоторых случаях, я думаю, нужно будет работать не только с ребенком, но и с его родителями», – заключил он.
Предлагаемые Минпросвещения нормативы превышают показатели, заложенные в системах образования во многих странах, считает руководитель психологической службы РАНХиГС Кирилл Хломов. Сейчас психологи в образовательных учреждения сталкиваются со сложностями с концепцией психологической службы, ее реализацией на местах и существующими, часто устаревшими представлениями об этом у администрации школ и руководителей департаментов. Есть проблема и с квалификацией кадров. «По нашему исследованию 2021 г., в РФ только у трети школ была сформирована реальная, не по документам, психологическая служба, факторов, к этому приводящих, много», – подчеркивает он. По его словам, наблюдается также рост враждебности и проявлений косвенной, не прямой агрессии после пандемии. «Важно отметить устойчиво высокие показатели самоповреждения, аутоагрессии и агрессивного поведения, которые, к сожалению, растут во всем мире», – заключил он.