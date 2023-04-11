Минпросвещения предложило установить норматив по количеству психологов в школах и колледжах

За нормативами по числу психологов должно последовать и создание штатных расписаний, и выделение отдельных ставок на специалистов, говорит зампредседателя думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия»). «Для студентов, выбирающих эту профессию, это тоже возможность видеть собственные перспективы и понимать востребованность на рынке труда. Конечно, многое будет зависеть от уровня заработных плат таких специалистов в школах и детских садах, особенно в небольших городах и отдаленных территориях», – отметил он. Киселев указал на важность проведения анализа и мониторинга после запуска программы. «Все-таки один психолог на 200–300 детей – это большой объем работы. А в некоторых случаях, я думаю, нужно будет работать не только с ребенком, но и с его родителями», – заключил он.