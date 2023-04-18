Электронные повестки не будут отправлять до принятия постановления правительства

Электронные повестки не будут отправлять до принятия постановления правительстваВоенный комиссар Москвы и Минцифры объяснили, что оснований делать это сейчас нет
Оснований для рассылки повесток через сервис «Госуслуги» на данный момент нет, заявили в Минцифры РФ. Так в ведомстве отреагировали на слова военного комиссара Москвы Максима Локтева. Он уточнил ТАСС, что тестовая рассылка электронных повесток будет возможна только «после принятия соответствующего постановления правительства РФ». «Ведомости» направили запрос в правительство России.
В Минцифры отметили, что в принятом на прошлой неделе законе о едином реестре воинского учета «не указано, что электронные повестки будут направляться через «Госуслуги». «Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят. В явном виде в законе предусматривается использование портала «Госуслуг» только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан», – говорится в сообщении министерства.
«Тестовая» рассылка повесток может прежде всего означать отработку каких-либо алгоритмов цифровизации вопроса определения адресатов и направления писем, проработку сбоев доставки и иных нарушений работы системы, а равно проверку степени нагрузки на систему, сообщил «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Вопрос правовой природы направленных, полученных и неполученных писем остается открытым, проще говоря, пока не очень понятно, можно ли такие письма считать повестками. Об этом Минцифры и говорит».
Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон об электронных повестках. В соответствии с документом, вступившим в силу в тот же день, получившие повестку не смогут покинуть Россию до явки в военкомат. В случае игнорирования повестки граждане не смогут водить автомобиль, распоряжаться своей недвижимостью и т. д. Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета. Электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».
В полном объеме реестр воинского учета будет запущен не раньше осеннего призыва, сообщил 12 апреля глава Минцифры Максут Шадаев. Министр также подчеркнул, что закон об электронных повестках никак не связан с мобилизацией.