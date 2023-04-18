Газета
Общество

Электронные повестки не будут отправлять до принятия постановления правительства

Военный комиссар Москвы и Минцифры объяснили, что оснований делать это сейчас нет
Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости

Оснований для рассылки повесток через сервис «Госуслуги» на данный момент нет, заявили в Минцифры РФ. Так в ведомстве отреагировали на слова военного комиссара Москвы Максима Локтева. Он уточнил ТАСС, что тестовая рассылка электронных повесток будет возможна только «после принятия соответствующего постановления правительства РФ». «Ведомости» направили запрос в правительство России.

В Минцифры отметили, что в принятом на прошлой неделе законе о едином реестре воинского учета «не указано, что электронные повестки будут направляться через «Госуслуги». «Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят. В явном виде в законе предусматривается использование портала «Госуслуг» только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан», – говорится в сообщении министерства.

Что нужно знать о новой системе цифрового учета военнообязанных

Госдума 11 апреля приняла закон сразу во втором и третьем чтении

«Тестовая» рассылка повесток может прежде всего означать отработку каких-либо алгоритмов цифровизации вопроса определения адресатов и направления писем, проработку сбоев доставки и иных нарушений работы системы, а равно проверку степени нагрузки на систему, сообщил «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Вопрос правовой природы направленных, полученных и неполученных писем остается открытым, проще говоря, пока не очень понятно, можно ли такие письма считать повестками. Об этом Минцифры и говорит».

Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон об электронных повестках. В соответствии с документом, вступившим в силу в тот же день, получившие повестку не смогут покинуть Россию до явки в военкомат. В случае игнорирования повестки граждане не смогут водить автомобиль, распоряжаться своей недвижимостью и т. д. Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета. Электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах».

В полном объеме реестр воинского учета будет запущен не раньше осеннего призыва, сообщил 12 апреля глава Минцифры Максут Шадаев. Министр также подчеркнул, что закон об электронных повестках никак не связан с мобилизацией.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных