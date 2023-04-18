Электронные повестки не будут отправлять до принятия постановления правительства

В Минцифры отметили, что в принятом на прошлой неделе законе о едином реестре воинского учета «не указано, что электронные повестки будут направляться через «Госуслуги». «Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят. В явном виде в законе предусматривается использование портала «Госуслуг» только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан», – говорится в сообщении министерства.