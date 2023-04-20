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Общество

Каждый пятый россиянин хотел бы поменять профессию

22% россиян не знают, чем конкретно хотели бы заниматься
Егор Губернаторов
Максим Стулов / Ведомости

Почти каждый пятый житель России (19,2%) хотел бы перейти в совершенно новую сферу, сменить профессию. Только 3,8% хотели бы остаться в той сфере, в которой они уже работают, но освоить смежную тематику, еще 29,6% хотели бы понять, где могут развиваться дополнительно.

Такие результаты показал опрос образовательной платформы Skillbox. Из числа тех, кто хотел бы поменять профессию, у каждого пятого (21,8%) нет идей, чем именно он хотел бы заниматься, 17,9% не уверены в правильности выбора потенциальной будущей работы.

Больше половины опрошенных (57,8%) уверены, что профориентация помогает определиться с профессией, 30,9% также придерживаются этой точки зрения, так как профориентация и создана с целью определить профессиональное направление. В той или иной степени не доверяют этому инструменту 6,3% опрошенных, 0,9% заявили, что друзья и семья подскажут лучше.

Дополнительно отягощать этим школы в обязательном порядке не стоит, так как современные школьники и так перегружены различными дисциплинами и инициативами, говорит профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская. «В идеале надо детям попробовать все возможные виды деятельности, чтобы понять направление талантов или то, что точно "не его". Профориентационные тесты нужно воспринимать в первую очередь как информацию для размышления детей, подростков совместно с их родителями, но не воспринимать это как обязательное», – считает она.

С 1 сентября 2023 г. Минпросвещения намерено применять в школах новую программу профессиональной ориентации школьников, об этом 23 марта на форуме «Билет в будущее» говорил глава министерства Сергей Кравцов. Он обозначил профориентацию как основную задачу в построении «суверенной системы образования». Минпросвещения предложило также «профориентационный минимум, в рамках которого будут реализовываться профильные предпрофессиональные классы, воспитательная работа, взаимодействие с родителями или законными представителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных