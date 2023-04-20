Каждый пятый россиянин хотел бы поменять профессию

Каждый пятый россиянин хотел бы поменять профессию22% россиян не знают, чем конкретно хотели бы заниматься
Почти каждый пятый житель России (19,2%) хотел бы перейти в совершенно новую сферу, сменить профессию. Только 3,8% хотели бы остаться в той сфере, в которой они уже работают, но освоить смежную тематику, еще 29,6% хотели бы понять, где могут развиваться дополнительно.
Такие результаты показал опрос образовательной платформы Skillbox. Из числа тех, кто хотел бы поменять профессию, у каждого пятого (21,8%) нет идей, чем именно он хотел бы заниматься, 17,9% не уверены в правильности выбора потенциальной будущей работы.
Больше половины опрошенных (57,8%) уверены, что профориентация помогает определиться с профессией, 30,9% также придерживаются этой точки зрения, так как профориентация и создана с целью определить профессиональное направление. В той или иной степени не доверяют этому инструменту 6,3% опрошенных, 0,9% заявили, что друзья и семья подскажут лучше.
Дополнительно отягощать этим школы в обязательном порядке не стоит, так как современные школьники и так перегружены различными дисциплинами и инициативами, говорит профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская. «В идеале надо детям попробовать все возможные виды деятельности, чтобы понять направление талантов или то, что точно "не его". Профориентационные тесты нужно воспринимать в первую очередь как информацию для размышления детей, подростков совместно с их родителями, но не воспринимать это как обязательное», – считает она.
С 1 сентября 2023 г. Минпросвещения намерено применять в школах новую программу профессиональной ориентации школьников, об этом 23 марта на форуме «Билет в будущее» говорил глава министерства Сергей Кравцов. Он обозначил профориентацию как основную задачу в построении «суверенной системы образования». Минпросвещения предложило также «профориентационный минимум, в рамках которого будут реализовываться профильные предпрофессиональные классы, воспитательная работа, взаимодействие с родителями или законными представителями.