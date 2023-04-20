Каждый пятый россиянин хотел бы поменять профессию

Дополнительно отягощать этим школы в обязательном порядке не стоит, так как современные школьники и так перегружены различными дисциплинами и инициативами, говорит профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская. «В идеале надо детям попробовать все возможные виды деятельности, чтобы понять направление талантов или то, что точно "не его". Профориентационные тесты нужно воспринимать в первую очередь как информацию для размышления детей, подростков совместно с их родителями, но не воспринимать это как обязательное», – считает она.