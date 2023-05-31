В мае более десяти регионов отменили режим повышенной готовности из-за пандемии

В мае более десяти регионов отменили режим повышенной готовности из-за пандемииСреди них Якутия, Чувашия, Мордовия и Приморье
В мае более 10 регионов отменили режим повышенной готовности из-за коронавируса, который продолжался более трех лет, обратили внимание «Ведомости». Он был отменен в Адыгее, Якутии, Чувашии, Мордовии, Хакасии, Удмуртии, Сахалине, Приморье, Хабаровском крае, Новгородской, Костромской, Тульской областях.
Связанные с ковидом ограничения в этих регионах действовали больше трех лет. Когда началась пандемия, регионам дали полномочия по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Губернаторы своими нормативно-правовыми актами вводили режим повышенной готовности в марте 2020 г.
29 мая распоряжение о снятии режима повышенной готовности из-за пандемии подписал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. В Адыгее глава региона Мурат Кумпилов выпустил соответствующий указ 25 мая. Аналогичный документ 15 мая подписал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В этом регионе, к примеру, действовали 70 НПА, связанных с режимом повышенной готовности из-за ковида.
На Сахалине режим отменили с 26 мая, соответствующий указ подписал глава региона Валерий Лимаренко. Все НПА регионального уровня о мерах по предотвращению коронавируса там также утратили силу. Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Фунтусова говорила, что за последние недели в регионе отмечается стойкое снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а темп прироста и вовсе имеет отрицательное значение – 18,2%.
С 12 мая режим отменен и в Якутии. Глава региона Айсен Николаев подписал указ по предложению руководителя управления Роспотребнадзора по республике Маргариты Игнатьевой. Причиной стал низкий уровень заболеваемости в регионе и выработанный за несколько лет коллективный иммунитет среди жителей. Аналогичный указ подписан и главой Чувашии Олегом Николаевым. Решение также связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации. При этом он отметил, что минздрав региона должен продолжать контроль за заболеваемостью и принимать меры, если будет рост числа заболевших. Глава Мордовии Артем Здунов подписал указ об отмене режима 17 мая.
В Костромской области также отменили коронавирусные ограничения в мае, была упразднена и комиссия при губернаторе, которая отвечала за ситуацию с пандемией. Указ об отмене режима подписал и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. При этом в регионе действует режим повышенной готовности, введенный 19 октября 2022 г. указом Владимира Путина: в регионах Центральной России он связан с проведением спецоперации на Украине.
Об отмене режима говорил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он также совещался предварительно с региональным главой Роспотребнадзора. В Хакасии постановление главы республики Валентина Коновалова об отмене всех мер принято 14 мая. В Приморье документ об отмене режима 15 мая подписал губернатор Олег Кожемяко, а министр здравоохранения края Анастасия Худченко поясняла, что решение принято в связи со стабилизацией ситуации. При этом резервы для оказания помощи сохраняются, говорила она. Например, на амбулаторном лечении находилось около 200 человек. В Удмуртии режим отменили с 4 мая.
Но некоторые регионы по-прежнему оставили в силе режим повышенной готовности – например, Нижегородская область оставляет некоторые рекомендации вроде рекомендаций не проводить массовые мероприятия. Не собираются отменять режим и в Башкирии, говорил глава региона Радий Хабиров. В частности, он отмечал, что уязвимым категориям надо продолжать носить маску. В Омской области режим продлили из-за одного пункта – запрета на проведение массовых мероприятий, сообщало 30 мая РИА «Омск-информ».
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 5 мая объявил официально, что принято официальное решение об окончании пандемии COVID-19. Пандемия продлилась 3 года 1 месяц 24 дня. Таким образом ВОЗ сняла режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за коронавируса. За три года коронавирус унес жизни как минимум 20 млн человек, в России пандемия унесла жизни как минимум 398 000 человек.
Правовое регулирование нераспространения коронавирусной инфекции в России было достаточно специфично, хотя бы потому, что решения о принятии мер о нераспространении инфекции наряду с нормативными правовыми актами президента были отданы на усмотрение властям субъектов, говорит эксперт сервиса «Актион Медицина» Руслан Попов. «Нормативные правовые акты субъектов не содержат ссылок на рекомендации, выпускаемые ВОЗ. Однако первичными документами по отношению к нормативным правовым актам президента и властей субъектов являются постановления главного санитарного врача России, а в части, не урегулированной указанными постановлениями, либо в ситуации повышения заболеваемости в субъекте и необходимости принятия дополнительных мер, постановления главных врачей субъектов, выработанные в том числе и с учетом рекомендаций ВОЗ», – отмечает Попов.
В последний год ограничения в целом носили уже чисто символический характер, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «И даже если где-то сейчас он официально остается, то по сути не соблюдается и де-факто уже отменился – в том числе и в силу того, что строгого контроля за нарушениями не было».