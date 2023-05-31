В мае более десяти регионов отменили режим повышенной готовности из-за пандемии

Правовое регулирование нераспространения коронавирусной инфекции в России было достаточно специфично, хотя бы потому, что решения о принятии мер о нераспространении инфекции наряду с нормативными правовыми актами президента были отданы на усмотрение властям субъектов, говорит эксперт сервиса «Актион Медицина» Руслан Попов. «Нормативные правовые акты субъектов не содержат ссылок на рекомендации, выпускаемые ВОЗ. Однако первичными документами по отношению к нормативным правовым актам президента и властей субъектов являются постановления главного санитарного врача России, а в части, не урегулированной указанными постановлениями, либо в ситуации повышения заболеваемости в субъекте и необходимости принятия дополнительных мер, постановления главных врачей субъектов, выработанные в том числе и с учетом рекомендаций ВОЗ», – отмечает Попов.