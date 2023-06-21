В российских вузах стартовала приемная кампания

В ходе текущей приемной кампании абитуриентам следует обратить внимание на несколько нововведений, указывает начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г. В. Плеханова Аюрика Батуева. Абитуриент может подать документы в головную организацию вуза или филиал. При этом достаточно будет предоставить оригинал диплома только в одно из этих мест, и он будет учитываться везде без подачи дополнительных копий. Прием документов в вузы осуществляется по московскому времени, напомнила Батуева.