В российских вузах стартовала приемная кампания

В российских вузах стартовала приемная кампанияНесмотря на увеличение числа бюджетных мест, поступить на них будет сложнее
С 20 июня по 9 августа в России пройдет приемная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриенты смогут подать документы в вузы через «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн», очно и по почте.
В этом году выпускники школ будут претендовать на 626 278 бюджетных мест. Из них почти 6%, или 36194 места, приходится на новые регионы – ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Без их учета остается 590 084 бюджетных места.
В 2022 г. в российских вузах было доступно 588 000 бюджетных мест, напомнил заведующий лабораторией «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. Число претендентов на бесплатное обучение в 2023 г., скорее всего, вырастет по сравнению с прошлым годом (было 632 000 выпускников), считает он.
Точное количество выпускников школ в этом году пока не опубликовано. Но, как отметил Габдрахманов, в 2022 г. в 10-м классе обучалось 679 000 человек без учета новых территорий. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить потенциальное количество поступающих.
Не менее 10% от общего числа бюджетных мест по каждому направлению подготовки в российских вузах, по данным Минобрнауки, будут отведены под квоты для участников спецоперации и членов их семей. 20 июня депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект в третьем чтении.
Таким образом, исходя из общего количества бюджетных мест представителям льготной категории будет доступно не менее 62 627 бесплатных мест. По квоте без вступительных испытаний, за исключением организованных самими вузами творческого конкурса и дополнительного профессионального экзамена, могут поступить Герои России и награжденные тремя орденами Мужества и их дети, а также дети, чьи родители погибли или получили травму в ходе спецоперации.
Аналогичные меры могут быть приняты для детей медработников, погибших во время пандемии коронавируса при исполнении трудовых обязанностей. Они также смогут получить медицинское или фармацевтическое образование на бюджетной основе по отдельной квоте, не сдавая при этом вступительные испытания, заявила 19 июня вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
«Ведомости» направили запросы о количестве бюджетных мест в рамках этой квоты в Госдуму и правительство.
Традиционно наибольшее число мест, оплачиваемых за счет бюджетных средств, будет в Москве и Подмосковье – 106 324 места. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 65 500 бюджетных мест. Остальные – 418 260 мест – распределены между регионами, сообщал Фальков. Одно из нововведений этого года – вузы смогут самостоятельно перераспределить бюджетные места с одного направления на другое с учетом экономической ситуации в регионе.
Под инженерные специальности в 2023/2024 гг., по словам министра, выделено 40% от общего числа бюджетных мест. Это 39 приоритетных групп специальностей, из которых 23 связаны с инженерным делом, технологиями и техническими науками. В новом учебном году, по словам Габдрахманова, для государства остаются приоритетными также здравоохранение и медицина, образование и педагогика, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.
В 2023 г. число бюджетных мест в бакалавриате (57,3%) сократилось по сравнению с прошлым годом, а в магистратуре (21,4%), специалитете (14,8%) и аспирантуре (3,1%), наоборот выросло, отметил эксперт. «Увеличение числа бюджетных мест в аспирантуре будет стимулировать подготовку научных кадров», – считает он.
В ходе текущей приемной кампании абитуриентам следует обратить внимание на несколько нововведений, указывает начальник управления приемной комиссии РЭУ им. Г. В. Плеханова Аюрика Батуева. Абитуриент может подать документы в головную организацию вуза или филиал. При этом достаточно будет предоставить оригинал диплома только в одно из этих мест, и он будет учитываться везде без подачи дополнительных копий. Прием документов в вузы осуществляется по московскому времени, напомнила Батуева.
Еще одно изменение связано с количеством доступных для подачи документов специальностей, сказал первый зампред думского комитета по науке и образованию Александр Мажуга («Единая Россия»). Абитуриенты могут попробовать поступить в пять вузов, но выбор числа направлений подготовки в каждом из них сократился с десяти до пяти, уточнил он.