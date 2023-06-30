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Счетная палата выявила нехватку детских врачей узких специальностей

Впрочем, такая проблема есть и во взрослых поликлиниках
Анна Киселева
Сергей Бобылев / ТАСС

Аудит системы детского здравоохранения, проведенный Счетной палатой (СП) по итогам 2022 г., выявил неполную укомплектованность в России педиатрической службы. Об этом заявила исполняющая обязанности председателя СП Галина Изотова во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья. В частности, в государственном сегменте здравоохранения не хватает детских врачей узкой специализации. Точные цифры Изотова не привела. В ответ на запрос «Ведомостей» представитель СП сообщил, что детальные сведения имеют гриф «для служебного пользования» (ДСП) и не могут быть предоставлены.

В 2022 г. количество врачей в государственных поликлиниках и больницах сократилось на 9784 человека по сравнению с предыдущим годом, среднего медперсонала – на 38 946 человек. Об этом 29 марта сообщала заместитель начальника управления статистики по аналитической работе Центрального НИИ организации и информатизации Минздрава Надежда Несветайло. На конец 2021 г., по данным Росстата, в стране насчитывалось 741 858 врачей и 1,5 млн человек среднего медперсонала. О снижении абсолютного числа врачей и медсестер в 2022 г. говорит и заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

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Укомплектованность российских поликлиник педиатрами составляет 86,6% (при целевом значении 84%), говорится в докладе «Об итогах работы Минздрава в 2022 г. и задачах на 2023 г.». Под укомплектованностью понимается доля занятых должностей от общего количества должностей в поликлиниках. Согласно последним доступным данным Росстата, в 2021 г. в России работало 61 900 педиатров. За пять лет проблема дефицита врачей в поликлиниках, в том числе и во взрослых, согласно выводам СП, никак не изменилась. «Вопрос дефицита кадров остается актуальным, анализ укомплектованности врачами в амбулаториях показал незначительный рост с 2018 по 2022 г. – с 84 до 84,6%», – привела некоторые данные Изотова.

В общей сложности в России не хватает около 25 000 врачей и 50 000 сотрудников со средним медицинским образованием, заявила «Ведомостям» заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина («Единая Россия»). Дефицит кадров есть, соглашается директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. По его мнению, текущая потребность может уже превышать названные Соломатиной данные. Шишкин затруднился прокомментировать ситуацию с узкопрофильными врачами, поскольку, по его словам, уже второй год не публикуется подробная статистика. Назвать число специалистов, требуемых для оказания помощи детям, Соломатина также затруднилась. Но, по ее словам, в российских регионах не хватает детских неврологов, эндокринологов, кардиологов. Впрочем, аналогичная проблема существует и с узкими специалистами для взрослых, добавила депутат.

Об этом говорят и сами чиновники. Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время заседания комитета признал наличие дефицита психиатров, оценив его в 20% в среднем по стране. А 19 июня главный внештатный специалист гематолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ гематологии Елена Паровичникова заявила, что недостаток квалифицированных кадров в этом направлении есть в 65 регионах (цитата по «Медвестнику»). По ее словам, зарплаты специалистов в зависимости от региона могут отличаться в разы: гематолог в Москве получает 140 000 руб., в Ярославле – 25 000 руб. Минздрав пытается решить проблему нехватки кадров с помощью целевого набора в вузы, рассказала Соломатина. Тем не менее, по ее оценкам, потребуется минимум 2–3 года для того, чтобы будущих врачей успели подготовить.

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