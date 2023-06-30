Счетная палата выявила нехватку детских врачей узких специальностей

Об этом говорят и сами чиновники. Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время заседания комитета признал наличие дефицита психиатров, оценив его в 20% в среднем по стране. А 19 июня главный внештатный специалист гематолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ гематологии Елена Паровичникова заявила, что недостаток квалифицированных кадров в этом направлении есть в 65 регионах (цитата по «Медвестнику»). По ее словам, зарплаты специалистов в зависимости от региона могут отличаться в разы: гематолог в Москве получает 140 000 руб., в Ярославле – 25 000 руб. Минздрав пытается решить проблему нехватки кадров с помощью целевого набора в вузы, рассказала Соломатина. Тем не менее, по ее оценкам, потребуется минимум 2–3 года для того, чтобы будущих врачей успели подготовить.