Суд отправил в СИЗО гендиректора дочки «Ростеха» по делу о крупном мошенничестве

По данным газеты «Коммерсантъ», Моторко и Нестеров обвиняются в хищении около 300 млн руб., выделенных на создание антенных систем. По версии следствия, с 2021 г. по 2024 г. Минпромторг выделил средства в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи», но вместо оригинальной разработки из отечественных образцов заказчик использовал импортные компоненты антенных систем из Китая, что нарушает условиям соглашения с Минпромторгом. Министерство выявило эти нарушения в ходе проверки в мае 2023 г.