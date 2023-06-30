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Суд отправил в СИЗО гендиректора дочки «Ростеха» по делу о крупном мошенничестве

Вместе с ним арестован начальник одного из подразделений концерна «Автоматики»
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу генерального директора АО «Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») Андрея Моторко. Судья Ольга Киселькова также поместила в СИЗО подчиненного Моторко – Александра Нестерова, который в «Автоматике» занимает должность начальника НИО-3.

Согласно постановлениям об аресте, Моторко и Нестеров будут находиться в СИЗО до 27 августа 2023 г.

Расследованием уголовного дела занимается главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Следствие предъявило фигурантам обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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В случае, если их вина будет доказана в суде по существу, Моторко и Нестерову грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Нестерова Кирилл Скарабевский в беседе с «Ведомостями» заявил, что считает избранную меру в виде заключения под стражу излишней. «Мой клиент не собирается воспрепятствовать расследованию, поэтому можно было обойтись иной мерой пресечения, например, домашним арестом», – сказал он.

В «Ростехе» и Минпромторге не стали отвечать на запросы «Ведомостей».

По данным газеты «Коммерсантъ», Моторко и Нестеров обвиняются в хищении около 300 млн руб., выделенных на создание антенных систем. По версии следствия, с 2021 г. по 2024 г. Минпромторг выделил средства в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи», но вместо оригинальной разработки из отечественных образцов заказчик использовал импортные компоненты антенных систем из Китая, что нарушает условиям соглашения с Минпромторгом. Министерство выявило эти нарушения в ходе проверки в мае 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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