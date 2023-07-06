Судебный процесс по «экономическому» делу Фургала пройдет в Москве

Защита и Фургал настаивали на слушании процесса в Хабаровске в связи с тем, что все свидетели находятся там. Экс-губернатор в возражениях указывал суду на предвзятость столичного правосудия. В свою очередь представитель прокуратуры в доводах к ходатайству отмечал, что Фургал имеет влияние в регионе и может оказать давление на местный суд.