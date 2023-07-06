Судебный процесс по «экономическому» делу Фургала пройдет в Москве

Судебный процесс по «экономическому» делу Фургала пройдет в МосквеВерховный суд продлил на полгода арест фигурантам
Верховный суд (ВС) удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Надзорное ведомство просило суд о проведении процесса в столичном суде или Московской области. ВС определил, что процесс будет слушать судья Бабушкинского райсуда Москвы.
Кроме того, согласно решению суда, меры пресечения в виде содержания под стражей и домашним арестом фигурантам продлили на полгода – до 9 января 2024 г. Также ВС удовлетворил ходатайство о сохранении под обеспечительными мерами арестованного в рамках дела имущества подсудимых.
Защита и Фургал настаивали на слушании процесса в Хабаровске в связи с тем, что все свидетели находятся там. Экс-губернатор в возражениях указывал суду на предвзятость столичного правосудия. В свою очередь представитель прокуратуры в доводах к ходатайству отмечал, что Фургал имеет влияние в регионе и может оказать давление на местный суд.
Так называемое «экономическое» дело Фургала связано с хищением средств единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия по выплавке стали – завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»). 22 июня 2023 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в окончательной редакции по нему.
Уголовное дело было возбуждено в октябре 2021 г. На тот момент Фургал находился в СИЗО «Лефортово» уже полтора года (по делу об организации убийств в крае). 10 февраля 2023 г. Люберецкий горсуд приговорил Фургала к рекордному сроку среди экс-губернаторов – к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По версии следствия, с 2017 г. по 2018 г. Фургал (на тот момент депутат Госдумы, губернатором он был с 2018-го до момента ареста в 2020 г.), незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы «Торэкс» (резидент территории опережающего развития «Хабаровск»), в целях хищения активов АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и совершения других тяжких преступлений против собственности, создал преступное сообщество.
Следователи пришли к выводу, что предполагаемые участники ОПС под руководством Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова с декабря 2018 г. по июль 2020 г. похитили более 2 млрд руб., принадлежащих указанному банку. Также следствием установлено, что подсудимые похитили $8,7 млн иностранной компании «Глобал меткорп лимитед».
Кроме того, по данным следствия, обвиняемые пытались похитить имущество ООО «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд руб. Но им это не удалось, поскольку к тому моменту они уже были задержаны правоохранительными органами.
Пока длилось расследование, почти все фигуранты находились в СИЗО, только заместитель главбуха «Торэкса» Светлана Осипенко и председатель правления АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Голованов содержатся под более мягкой мерой пресечения в виде домашнего ареста.
Вместе с Фургалом на скамье подсудимых несколько человек (кроме вышеназванных): юрист группы «Торэкс» Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, замдиректора по безопасности «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов, директор компании «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова, главбух группы «Торэкс» Галина Алейникова, финансовый директор «Торэкс» Владислав Кармашков, директор «Строителя» Геннадий Савочкин.
Следственный комитет РФ в зависимости от роли и степени участия каждого предъявил фигурантам обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159, 159.1, 174.1, 201, 210, 289 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, осуществление незаконной предпринимательской деятельности, злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, а также хищение денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере и легализация похищенного имущества).