Генпрокуратура обжаловала приговор отца и сына Арашуковых

Вместе с Арашуковыми на скамье подсудимых были еще четыре фигуранта дела – бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета (СК) по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Он единственный, кто признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов.