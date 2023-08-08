Генпрокуратура обжаловала приговор отца и сына Арашуковых

Генпрокуратура обжаловала приговор отца и сына АрашуковыхНадзорное ведомство в апелляционной инстанции оспаривает сумму гражданских исков о возмещении вреда
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 7 августа приступил к рассмотрению апелляционных жалоб защиты на приговор экс-сенатору от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу – бывшему советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову.
Мосгорсуд 27 декабря 2022 г. признал их виновными в множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний.
Согласно приговору, Арашуковым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима (в такие направляют осужденных на пожизненное). При назначении срока судья Елена Гученкова отметила, что отец и сын представляют особую опасность для общества.
Судебное заседание в апелляционной инстанции продлилось недолго. Коллегия судей не смогла перейти к рассмотрению жалоб по существу, поскольку один из адвокатов находится в отпуске, а также к делу присоединился еще один защитник, которому еще предстоит ознакомиться с материалами.
В заседании 7 августа стало известно, что приговором остались недовольны не только подсудимые и их защитники, но и сторона обвинения. Государственный обвинитель Мария Семененко также подала апелляционное представление. Адвокат Екатерина Малиновская уточнила «Ведомостям», что прокуратура обжаловала приговор в части удовлетворенных судом гражданских исков, но защите пока неизвестно, какие именно суммы хочет скорректировать ведомство.
Следующее слушание по проверке законности приговора назначено на 5 сентября.
Вместе с Арашуковыми на скамье подсудимых были еще четыре фигуранта дела – бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета (СК) по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Он единственный, кто признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов.
Мосгорсуд приговорил Булатова и Бетуганова к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Филиппову суд назначил наказание в виде 6,5 года колонии общего режима и Хашукаеву – в виде 5 лет общего режима.
Вместе с приговором судья Гученкова удовлетворила гражданские иски от потерпевших о возмещении вреда. С Рауфа Арашукова суд взыскал в счет возмещения причиненного преступления и материального ущерба в пользу «Газпром межрегионгаз Черкесск» 4,5 млн руб., в пользу «Газпром газораспределение Ставрополь» – 740 млн руб., в пользу «Газпром межрегионгаз Ставрополь» – 39,7 млн руб. А с отца, согласно решению суда, взыскано в пользу «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 3,234 млрд руб., в пользу «Газпром межрегионгаз Пятигорск» – 472 млн руб.
В счет компенсации морального вреда вдове Шебзухова – Алле Камбиевой присуждена компенсация в размере 3 млн руб., его брату Фралю Шебзухову также компенсируют вред суммой в размере 3 млн руб., потерпевшей Жанне Шебзуховой – 3 млн руб. и Руслану Хабзанову – 1 млн руб. Гражданский иск потерпевшего Фраля Шебзухова о компенсации утраты трудоспособности и возмещении расходов на лечение оставлен без рассмотрения.
Арестованное в ходе следствия имущество семьи Арашуковых суд решил обратить в доход государства после вступления приговора в законную силу – в счет погашения гражданских исков. Помимо многочисленных объектов недвижимости у них был арестован целый автопарк, включающий порядка 90 автомобилей, среди которых Bentley, Lexus, Mercedes, Porsche Cayenne, Hummer и ретроавтомобиль ЗИС-115.
До момента, пока апелляционная инстанция не рассмотрит жалобы, приговор в законную силу не вступит и фигуранты дела будут находиться в СИЗО.
4,4 млрд руб.
На такую сумму Арашуковым-старшим совместно с соучастниками были похищены природный газ на территории Ставропольского края и КЧР, а также совершена растрата средств предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам
Как ранее говорили «Ведомостям» адвокаты, они намерены добиваться отмены приговора и рассмотрения уголовного дела во второй раз. По их мнению, в ходе судебного процесса в Мосгорсуде на коллегию присяжных заседателей оказывали давление и такой вердикт не может считаться законным.
Следствием и судом было установлено, что Арашуков-старший совместно с соучастниками похитили природный газ на территории Ставропольского края и КЧР, а также совершили растрату средств предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам на общую сумму в размере 4,4 млрд руб.
Помимо этого в 2010 г. отец с сыном организовали убийства в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества. Кроме того, Рауф Арашуков организовал избиение депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова с целью изменения им показаний о его причастности к убийствам.
Арашуковы находятся под арестом в СИЗО «Лефортово» с января 2019 г. Они считают уголовное преследование политически мотивированным и убеждены, что их могли заказать предшественник на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.