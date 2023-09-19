Врачам федеральных медцентров запретили использовать GPS в новых регионах

Телефон действительно сообщает многое о перемещении владельца, но тут надо не отключать Bluetooth, а разбираться с конкретными приложениями, заявил «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией и техническими возможностями радиоэлектронной разведки в условиях боевых действий: «Это вопрос о посещении новых регионов, но скорее в тылу. А близко к современной линии фронта боестолкновения я не брал бы вообще ничего радиоизлучающего». С ним согласен и военный эксперт Юрий Кнутов, отметивший, что отключение GPS и Bluetooth в условиях новых территорий «лишним не будет». «Подключив спутниковую навигацию на смартфоне (не думаю, что на телефоне можно отключить GPS отдельно без специальных навыков), отключите и точное определение до метров. Но приблизительное все еще будет собираться по вышкам. Так устроена по своей природе сотовая связь», – рекомендует собеседник «Ведомостей».