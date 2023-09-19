Врачам федеральных медцентров запретили использовать GPS в новых регионах

Врачам федеральных медцентров запретили использовать GPS в новых регионахМедики также должны перевести рабочую коммуникацию из WhatsApp в Telegram
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России распространило среди сотрудников инструкцию, запрещающую использовать спутниковую систему навигации GPS при командировках в новые регионы. Текст инструкции есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил сотрудник центра. Аналогичный документ, якобы составленный ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова», 7 сентября был опубликован в нескольких русскоязычных Telegram-каналах, освещающих медицинские новости. Представители НМИЦ им. В. А. Алмазова и НМХЦ им. Н. И. Пирогова не ответили на запрос.
Врачи федеральных медицинских центров выезжают в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, чтобы помогать местным специалистам выстраивать систему медицинской помощи и консультировать пациентов, рассказывал в апреле 2023 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В инструкции центра Алмазова сказано, что врачам, оправляющимся в новые регионы, нельзя включать мобильные рядом с границей и линией боевого соприкосновения. «Сотрудникам центра необходимо отключить в телефоне GPS-соединение со спутником. В случае необходимости использовать только «Глонасс» (Глобальная навигационная спутниковая система)», – сказано в документе. Кроме этого они должны вручную установить выбор оператора связи (того, сим-карта которого была приобретена), так как базовые станции других государств могут распространять сигнал на расстояние более 30 км.
В инструкции, с которой ознакомились «Ведомости», также «строго не рекомендуется» использовать для рабочей коммуникации смартфоны американской компании Apple и вести переписку в WhatsApp (входит в признанную экстремистской корпорацию Meta), Skype, Viber и других иностранных мессенджерах. В документе уточняется, что речь идет о звонках, чатах, доступе к электронной почте и т. д. В качестве альтернативы им предложено применять смартфоны китайского или российского производства с операционной системой «Аврора» или Android, мессенджеры Telegram с функцией «секретный чат», «Тамтам», Signal, «VK Мессенджер» и eXpress.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сказал «Ведомостям», что как Минздрав, так и подведомственные ему учреждения регулярно получают от IT-подразделений информацию «о необходимости избегать тех или иных действий, применения дискредитировавших себя в плане информационной безопасности сервисов или оборудования с определенными программными и аппаратными уязвимостями». Соответствующие решения, по его словам, воспринимаются с пониманием.
В новых регионах помимо подведомственных Минздраву центров работают сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). В ответ на запрос о введении подобных инструкций в ФМБА представитель пресс-службы организации рекомендовал обратить внимание на официальную позицию Федеральной службы безопасности (ФСБ) по вопросу уязвимостей, обнаруженных в мобильных устройствах производства Аpple. Он также заявил, что сотрудники учреждений ФМБА обеспечены всей необходимой техникой, а «ряд сведений о мероприятиях медицинской организации в сфере информационной безопасности не являются общедоступными и не подлежат разглашению».
Инструкции, запрещающие использование GPS в новых регионах, созданы для обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры, врачей и пациентов, так как с помощью спутниковой системы можно вычислить местоположение владельца устройства и использовать его для противоправных действий, считает генеральный директор информационного агентства Telecom Daily Денис Кусков. По этой же причине медикам даны рекомендации по ручному выбору оператора связи.
По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» полковника запаса Виктора Мураховского, современные средства электронной разведки в состоянии отследить передвижения абонента и с выключенной геолокацией. Но количество таких абонентов ограничено и отслеживание по данным геолокации носит более массовый характер, сказал «Ведомостям» эксперт. Поэтому отключение геолокации по контролируемой минобороны США системе GPS совершенно правильно, уверен Мураховский, в том числе для медиков: противник может понять дислокацию подразделений медицинского обеспечения и нанести удар по госпиталям, что уже не раз бывало с его стороны во время этого конфликта.
Выключить GPS на смартфоне довольно просто, хотя в случае командировки в новые субъекты более безопасным, по словам Кускова, стал бы выбор в пользу кнопочного сотового телефона. Во время частичной мобилизации 2022 г. призывники могли брать с собой только такие устройства. При этом кнопочные телефоны командир помещает в специальный железный ящик и выдает владельцам в строго отведенные часы, поскольку даже по выключенным устройствам можно отследить локацию и перемещение военных, говорил ранее Мураховский. Высокоточное оружие срабатывает на сигнал телефона, который выступает в качестве модуля для наведения ракет, уточнял он.
Почему запрещают технику Apple
О запрете на использование техники Apple чиновниками и сотрудниками российских госкорпораций начали объявлять после июньского предупреждения ФСБ о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах этой компании. По данным спецслужбы, «несколько тысяч» iPhone заразилось вредоносным программным обеспечением. В частности, ФСБ выявила аномалии, «характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного программного обеспечения».
В течение лета запреты на использование продукции Apple были введены в подведомственных организациях Минфина, Минэнерго, Минпросвещения, Минцифры, Минтранса, Минпромторга, Федеральной таможенной службы, «Ростеха», Росавиации и РЖД.
Российские компании и госкорпорации ищут замену техники Apple среди как отечественных, так и зарубежных аналогов. После введенного «Ростехом» 13 июля запрета на использование сотрудниками техники Apple в рабочих целях госкорпорация перешла на смартфоны собственного бренда AYYA. Ограничения коснулись не только смартфонов, но и планшетов и ноутбуков от Apple.
Телефон действительно сообщает многое о перемещении владельца, но тут надо не отключать Bluetooth, а разбираться с конкретными приложениями, заявил «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией и техническими возможностями радиоэлектронной разведки в условиях боевых действий: «Это вопрос о посещении новых регионов, но скорее в тылу. А близко к современной линии фронта боестолкновения я не брал бы вообще ничего радиоизлучающего». С ним согласен и военный эксперт Юрий Кнутов, отметивший, что отключение GPS и Bluetooth в условиях новых территорий «лишним не будет». «Подключив спутниковую навигацию на смартфоне (не думаю, что на телефоне можно отключить GPS отдельно без специальных навыков), отключите и точное определение до метров. Но приблизительное все еще будет собираться по вышкам. Так устроена по своей природе сотовая связь», – рекомендует собеседник «Ведомостей».
Предлагаемая в качестве альтернативы GPS российская система навигации «Глонасс» доступна обычным гражданам, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь некоммерческого партнерства «Глонасс» Ярослав Федосеев.
По мнению Кускова, больше вопросов вызывают рекомендации по замене операционной системы iOS на Android, над которой работает Open Handset Alliance, созданный в 2007 г. американской корпорацией Google. Непонятна ему и причина отказа от WhatsApp в пользу Telegram – за исключением того, что последний не принадлежит Meta.
Выполнение рекомендаций, по его словам, будет сопряжено с дополнительными расходами, которые, вероятно, лягут на плечи самих медиков. Руководство центра Алмазова не сообщало сотрудникам о том, что будет приобретать новую рабочую технику взамен устройств Apple за счет организации, сказал «Ведомостям» сотрудник организации, подписавший инструкцию. На вопрос о том, за чей счет должны реализовываться требования инструкции, не ответили ни в Минздраве, ни в его подведомственных учреждениях.
«Ведомости» направили запросы в федеральные центры Минздрава России, включая ФГБУ «ФМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского», Роспотребнадзор, Росздравнадзор, столичный депздрав, а также в 10 крупных российских медицинских вузов, включая Самарский государственный медуниверситет, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и др.