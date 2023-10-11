До 180 000 студентов будут учиться обращению с беспилотниками

До 180 000 студентов будут учиться обращению с беспилотникамиВыпускники в сфере БАС востребованы на рынке и нужны бизнесу
Количество студентов, обучающихся в российских вузах на специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), планируют увеличить до 40 000 к 2025 г. и до 180 000 – к 2030 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель пресс-службы Минобрнауки, добавив, что правительство планирует увеличить количество специалистов в сфере БАС до 1 млн человек. По его словам, сейчас вузы активно принимают участие в разработке беспилотников для инженерных центров и лабораторий.
Министр образования Валерий Фальков рассказал «Ведомостям», что ведомство уделяет отдельное внимание проектам по беспилотным системам для всех сфер жизни. По его словам, для этого необходимо создавать новые условия для подготовки инженеров, которые получают ключевые практические знания еще во время учебы в вузе. «Этот опыт позволит им стать востребованными выпускниками, готовыми сразу включиться в работу предприятия», – добавил он.
В Московском авиационном институте (МАИ) ведутся разработки для аграрно-промышленного комплекса. Одна из них – мультироторный (вертолетный) беспилотник «Агродрон»: за 12 минут полета он способен обработать пестицидным раствором до 17 га полей. Еще одна разработка МАИ – БАС автоматического обследования сельскохозяйственных полей «Агроскаут». По завершении съемки фото обрабатывает искусственный интеллект, который анализирует состояние посевов, выявляет наличие сорняков и далее дает свое заключение и рекомендации.
«Университет реализует стратегический проект по развитию нового рынка аэромобильности: мы занимаемся моделированием услуг с использованием БАС, в том числе разрабатываем технические решения в интересах крупных отечественных компаний, формируем научно-технологический задел для создания и интеграции беспилотных авиационных комплексов», – пояснил «Ведомостям» ректор вуза Михаил Погосян.
Томский государственный университет (ТГУ) разрабатывает беспилотник «ДУСя» (дистанционно управляемая система), который способен передвигаться по снегу, водной глади, болотистой и лесистой местности. Как отмечает представитель Минобрнауки, робот оказывает минимальное давление на грунт, благодаря чему он способен перемещаться по опасной территории, производить съемку местности и участвовать в обезвреживании объектов. «ДУСю», считают в Минобрнауке, сможет использовать МЧС для поиска и спасения пострадавших.
На базе Южного федерального университета (ЮФУ) идет набор на дополнительное профессиональное образование, после которого выпускники получают специальные знания и навыки в области БАС, в том числе по конструированию, инженерии и программированию, рассказал д. т. н., директор Передовой инженерной школы ЮФУ Игорь Лысенко.
После начала спецоперации беспилотники стали играть значительную роль, в таком массовом масштабе это произошло впервые, отмечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Важно понимать, насколько быстро будет развиваться гражданский сегмент и какие технологии там будут доминировать. Будут ли беспилотники пилотировать извне или они начнут работать автономно – это важный вопрос», – подчеркивает Борисов. Сейчас многие регионы запретили запуск дронов, в таких условиях гражданскому сектору беспилотников трудно развиваться: базовым условием является выполнение полетов.
Гендиректор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов отмечает, что на рынке востребованы выпускники вузов, специализирующиеся на разработке беспилотной техники и программного обеспечения. Это, как считает Данилов, продиктовано отложенным до завершения спецоперации спросом на услуги беспилотной авиации, «к которому надо готовиться уже сейчас». «Квалификация выпускников не во всех случаях соответствует реальным нуждам бизнеса. Для того чтобы привести ее в соответствие потребностям компаний, учебным заведениям необходимо плотно взаимодействовать с основными игроками рынка», – указывает он.
Чаще всего дополнительная подготовка нужна инженерному персоналу. На рынке беспилотников особенно не хватает профессионалов средних технических специальностей, согласен гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин. Особенно востребованы сейчас инженеры, конструкторы и слесари. «Здесь нужен классический путь – сначала стажировка, потом уже выход на производство. Мы готовы брать себе на стажировку студентов технических специальностей: летом у нас на стажировке были пять студентов, один из них сейчас работает практически фултайм», – указывает Ряшин.
Руководитель Центра беспилотной авиации «Оператор-БПЛА.рф» Максим Кондратьев считает, что сейчас на рынке больше востребованы специалисты с опытом работы, имеющие безаварийный налет часов, для решения конкретных задач. Выпускники вузов и колледжей, по его словам, имеют поверхностные знания, «зачастую далекие от реальности», им требуется дополнительная подготовка. «Отсутствие технической базы, квалифицированных преподавателей, а также современных методик приводит к крайне неэффективному результату обучения. Более востребованы выпускники частных учебных центров, которые имеют опыт решения задач бизнеса и государства, необходимые компетенции, оборудование и технологии», – указывает он.
Член генсовета «Деловой России» Вячеслав Чупин считает, что на рынке беспилотников наблюдается острый дефицит радиоэлектронщиков. «Тут речь идет уже о короткой обучающей программе, а не о годах, как в случае с конструкторами, инженерами. Кроме того, в этой сфере мы не видим каких-то ограничений по возрасту – обучиться управлять беспилотниками могут как студенты, так и взрослые люди», – заключил он.