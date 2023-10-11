До 180 000 студентов будут учиться обращению с беспилотниками

Чаще всего дополнительная подготовка нужна инженерному персоналу. На рынке беспилотников особенно не хватает профессионалов средних технических специальностей, согласен гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин. Особенно востребованы сейчас инженеры, конструкторы и слесари. «Здесь нужен классический путь – сначала стажировка, потом уже выход на производство. Мы готовы брать себе на стажировку студентов технических специальностей: летом у нас на стажировке были пять студентов, один из них сейчас работает практически фултайм», – указывает Ряшин.