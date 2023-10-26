Более 3000 предприятий сотрудничают с вузами по стратегическим проектам

По словам Ждановой, каждый участник консорциума понимает свою задачу, сроки реализации и вклад. Такое объединение помогает университетам встраиваться в решение сложных задач, а также привлекать к этому молодежь. Российские вузы мало готовы к сотрудничеству с крупным бизнесом, заявила заместитель вице-президента VK по образовательным проектам Анна Степанова. При этом она отметила, что «не снимает ответственности» с представителей бизнеса. «Мы не всегда осознаем, с чем мы приходим в академическую среду, где есть свои правила, традиции, культура. Очень часто бизнес приходит в вузы с мыслями: «Мы же компанию построили, сейчас и здесь что-то сделаем», – пояснила Степанова.