Более 3000 предприятий сотрудничают с вузами по стратегическим проектам

Более 3000 предприятий сотрудничают с вузами по стратегическим проектамПри этом учебные заведения еще недостаточно готовы к долгосрочной работе с бизнесом
За два года в России было создано 390 консорциумов, куда вошли более 3000 компаний-партнеров для сотрудничества с вузами, заявила замдиректора по методологии социоцентра (оператор государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030») Татьяна Жданова на XIV Международной конференции исследователей высшего образования НИУ ВШЭ «Студенческий опыт в современном университете: от абитуриента до выпускника». «Много университетов создают научно-технологические консорциумы для разработки технологий, не имеющих аналогов в России. Для решения этой задачи вуз привлекает партнеров со стороны других университетов, а также технологических организаций», – пояснила она.
Университетский консорциум – это объединение образовательных организаций, а также их промышленных и бизнес-партнеров для реализации стратегических проектов. Это понятие появляется в программе «Приоритет 2030» – государственный проект поддержки развития российских вузов от Минобрнауки. В официальном документе проекта отмечается, что объединение вузов в консорциумы создает условия для более глубокой интеграции с другими организациями независимо от их ведомственной принадлежности, позволяет участвовать в программе «Приоритет 2030» и претендовать на грантовую поддержку.
По словам Ждановой, каждый участник консорциума понимает свою задачу, сроки реализации и вклад. Такое объединение помогает университетам встраиваться в решение сложных задач, а также привлекать к этому молодежь. Российские вузы мало готовы к сотрудничеству с крупным бизнесом, заявила заместитель вице-президента VK по образовательным проектам Анна Степанова. При этом она отметила, что «не снимает ответственности» с представителей бизнеса. «Мы не всегда осознаем, с чем мы приходим в академическую среду, где есть свои правила, традиции, культура. Очень часто бизнес приходит в вузы с мыслями: «Мы же компанию построили, сейчас и здесь что-то сделаем», – пояснила Степанова.
По ее словам, во время сотрудничества с вузами компании должны заранее определить для себя направление работы. Оно может быть научно-просветительским или в интересах компании: студенты – это и «будущие сотрудники, и пользователи технологий». «Если мы упустим возможность взаимодействовать со школьниками и студентами, то теряем целевую аудиторию», – указала она. Наиболее ресурсозатратный, но эффективный формат партнерства – это присутствие в жизни студента начиная с момента поступления.
Бизнес приходит в университет, чтобы получить доступ к своей целевой аудитории через крупные мероприятия и проекты, отметила проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич. Одним из самых эффективных методов взаимодействия она назвала онлайн- или офлайн-школы – короткие курсы, посвященные одной тематике. По словам Мартусевич, за время обучения студенты знакомятся с потенциальными работодателями. «Более 75% студентов ВШЭ за время обучения в бакалавриате имеют какой-то опыт работы. Это позволяет им более осознанно принимать решение во время выхода на работу», – добавила она.
Университеты понимают, что, для того чтобы качественно готовить IT-специалистов и привлекать мотивированных сильных абитуриентов, необходимо работать в связке с ведущими технологическими компаниями, рассказала «Ведомостям» директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова. По ее словам, компании же делятся с вузами экспертизой. «На наших программах преподают яндексоиды-практики, а студенты работают над проектами на основе реальных бизнес-кейсов и могут пройти стажировку в компании», – отметила она, добавив, что компания учредила программы в 16 университетах.
Представитель пресс-службы «Ростеха» в свою очередь отметил, что главная цель сотрудничества с учебными заведениями – это подготовка студентов к реальной работе на производстве, чтобы их не требовалось переучивать после окончания вуза. Он добавил, что общий объем софинансирования передовых инженерных школ организациями госкорпорации составил уже более 400 млн руб. В частности, только Объединенная двигателестроительная корпорация направляет до 30% средств, выделенных на опытно-конструкторские работы, на привлечение научных команд университетов, заключил он.
Вузы заинтересованы и готовы к сотрудничеству с лидерами промышленного рынка, считает представитель пресс-службы «Фосагро». «Нами проработана система полного цикла подготовки и сопровождения специалистов, начиная от школьной скамьи, обучения в колледже, вузе и заканчивая трудоустройством в компанию», – подчеркнул он. По словам представителя компании, на профильных кафедрах студенты могут ознакомиться с корпоративными программами, а также заключить договор на стипендию. Ежегодно более 800 студентов проходят производственную практику на предприятиях, заключил он.
Сегодня собственные кафедры «Тинькофф» открыты в НИУ ВШЭ и МФТИ, порядка 40 образовательных проектов работают в МГУ и МГТУ, отмечает представитель пресс-службы компании. Представитель пресс-службы «Северстали» в свою очередь отметил, что не все вузы готовы быстро откликаться на запросы бизнеса, вносить изменения, а также перестраивать свои процессы. По его словам, «борьба за таланты» сейчас остра как никогда, в регионах реализуются программы по удержанию молодежи. «Многие не готовы пускать на свою территорию работодателей других регионов. С пониманием относимся к этой ситуации, усиливаем партнерство с локальными вузами и предлагаем уникальные программы по обмену экспертизой для учебных заведений других регионов», – пояснил он.