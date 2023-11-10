Естественная убыль населения сократилась за 9 месяцев почти на четверть

Естественная убыль населения (рождаемость за вычетом смертности) за 9 месяцев текущего года составила 352 291 человек, это на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения. Убыль сокращалась главным образом за счет улучшения ситуации со смертностью: за январь – сентябрь показатель уменьшился на 9,9% до 1,3 млн человек. В то же время падала и рождаемость: за этот период родилось на 3,2% меньше младенцев (953 222).