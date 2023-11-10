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Общество

Естественная убыль населения сократилась за 9 месяцев почти на четверть

Росстат зафиксировал снижение смертности на 10%, рождаемости – на 3% за этот период
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости

Естественная убыль населения (рождаемость за вычетом смертности) за 9 месяцев текущего года составила 352 291 человек, это на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения. Убыль сокращалась главным образом за счет улучшения ситуации со смертностью: за январь – сентябрь показатель уменьшился на 9,9% до 1,3 млн человек. В то же время падала и рождаемость: за этот период родилось на 3,2% меньше младенцев (953 222).

В сентябре 2023 г. темпы снижения рождаемости ускорились до 8,4% с 6% в августе. В первый осенний месяц родились 103 035 младенцев. Снижение смертности, наоборот, замедлилось – до 10,1% с 14,8% августе. В сентябре умерли 135 794 человека. Таким образом, естественная убыль в этот месяц составила 32 759 человек, сократившись по сравнению с сентябрем 2022 г. на 14,88%.

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Младенческая смертность за январь – сентябрь сократилась на 14,1%. Как сообщила 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова, с 2018 г. смертность уменьшилась на 6,8% до 4,1 промилле (число смертей на тысячу новорожденных), в том числе за счет действия национального проекта «Здравоохранение».

Прирост рождаемости за 9 месяцев в годовом выражении зафиксирован в двух регионах – Амурской области (на 1,3%) и Чукотском автономном округе (на 0,7%), следует из данных Росстата.

Для стимулирования рождаемости в России Минтруд разрабатывает дополнительные меры, сообщила в конце мая первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Среди них – региональные меры (каждый субъект устанавливает сам), повышение уровня жизни семей и их доходов, улучшение жилищных условий семей с детьми, совершенствование инструментов, позволяющих совмещать профессиональные и семейные обязанности, и др. Как отмечали эксперты, на снижение рождаемости влияет уменьшение абсолютного числа женщин детородного возраста, а принятые властями меры повлияют только через 30 лет.

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Рост смертности за 9 месяцев, по данным Росстата, был в двух субъектах – Тыве (на 2,6%) и Ямало-Ненецком автономном округе (на 0,4%). Наибольшее сокращение показателя зафиксировано в Кабардино-Балкарской Республике (на 18,2%), Адыгее (18,1%), Северной Осетии (на 16,6%), Карачаево-Черкесской Республике (на 16,2%), Курской области (на 15,7%).

В прошлом году смертность в России сократилась на 22% по сравнению с 2021 г., рождаемость тоже снизилась – на 6,9%. Естественная убыль населения в стране в 2022 г. составила 599 616 человек, это на 42,5% ниже показателя за 2021 г. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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