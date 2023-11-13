Публикация в СМИ нежелательной организации стала доказательством по делу «Сети»Ключевой свидетель обвинения Алексей Полтавец так и не был допрошен
Адвокат осужденного за участие в сообществе «Сеть» (террористическая организация, ее деятельность в России запрещена) Максима Иванкина Константин Карташов в процессе по уголовному делу о двойном убийстве, который проходит в Рязанском областном суде, заявил ходатайства об исключении ряда доказательств. Об этом «Ведомостям» сообщил защитник.
В частности, защита просит исключить из уголовного дела признательные показания самого Иванкина, так как он, по словам Карташова, дал их под давлением. Кроме того, адвокат ходатайствовал об исключении из перечня доказательств материалов «Медузы» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, деятельность SIA «Medusa Project» признана Генпрокуратурой РФ нежелательной в России). Именно «Медуза» 21 февраля 2020 г. первой сообщила о возможной причастности Иванкина и другого фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева, внесенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, к убийству их знакомых Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
3 марта 2020 г. издание опубликовало монолог ключевого свидетеля – уроженца Омска Алексея Полтавца, покинувшего Россию вскоре после убийства молодых людей. Впоследствии Полтавец стал обвиняемым, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск. По мнению защиты, «нет доказательств, что это интервью было дано самим Полтавцем, а если это он, то неизвестно, при каких обстоятельствах он дал это интервью, находился ли он в зависимости от кого-либо, в адекватном ли он состоянии находился». «Все эти вопросы не рассмотрены. Сам Полтавец не допрошен», – сказал Карташов «Ведомостям».
Материалы «Медузы» в теории могут быть использованы как доказательства, несмотря на нежелательный статус издания в России, но конечное решение будет принимать суд, исходя из общей картины дела, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, доказательствами могут быть «любые документы, информация и факты, которые должным процессуальным и внепроцессуальным способом зафиксированы и представлены суду».
Дело об убийстве молодых людей в Рязанской области рассматривает коллегия присяжных. Останки Дорофеева с признаками насильственной смерти были найдены в ноябре 2017 г. в лесу под Рязанью, останки предположительно Левченко обнаружили неподалеку в марте 2020 г. Молодые люди пропали 31 марта 2017 г. Полтавец рассказал «Медузе», что убил их вместе с Иванкиным по приказу Пчелинцева. 10 февраля 2020 г. Приволжский окружной военный суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела «Сети», Иванкин был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за организацию деятельности «террористического сообщества или участие в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК).