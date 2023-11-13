Публикация в СМИ нежелательной организации стала доказательством по делу «Сети»

3 марта 2020 г. издание опубликовало монолог ключевого свидетеля – уроженца Омска Алексея Полтавца, покинувшего Россию вскоре после убийства молодых людей. Впоследствии Полтавец стал обвиняемым, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск. По мнению защиты, «нет доказательств, что это интервью было дано самим Полтавцем, а если это он, то неизвестно, при каких обстоятельствах он дал это интервью, находился ли он в зависимости от кого-либо, в адекватном ли он состоянии находился». «Все эти вопросы не рассмотрены. Сам Полтавец не допрошен», – сказал Карташов «Ведомостям».