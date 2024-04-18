Что будет со школьниками в четырех пострадавших от паводков регионах

В большинстве школ Оренбургской области образовательный процесс организован в полном объеме с 15 апреля (прорыв дамбы на реке Урал, вызвавший резкий подъем уровня воды, произошел 5 апреля), сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального правительства. «Ученики тех школ, где пока нельзя этого сделать, пошли в другие школы», – сказал он, не уточнив число таких образовательных учреждений. При этом, по его словам, все выпускники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, по инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера семьям, лишившимся имущества в Орске (этот город наиболее пострадал), раздали сертификаты номиналом 7000 руб. на ребенка для покупки комплекта школьной одежды. Всего было выдано 1500 таких сертификатов.