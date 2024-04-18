Что будет со школьниками в четырех пострадавших от паводков регионах

Что будет со школьниками в четырех пострадавших от паводков регионахСтихийное бедствие не помешает сдаче ЕГЭ и ОГЭ, уверены в местных администрациях
Выпускники 9-х и 11-х классов в пострадавших от паводков регионах – Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Бурятии – сдадут ОГЭ и ЕГЭ по установленному расписанию. Об этом «Ведомостям» сообщили в правительствах субъектов.
В большинстве школ Оренбургской области образовательный процесс организован в полном объеме с 15 апреля (прорыв дамбы на реке Урал, вызвавший резкий подъем уровня воды, произошел 5 апреля), сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального правительства. «Ученики тех школ, где пока нельзя этого сделать, пошли в другие школы», – сказал он, не уточнив число таких образовательных учреждений. При этом, по его словам, все выпускники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, по инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера семьям, лишившимся имущества в Орске (этот город наиболее пострадал), раздали сертификаты номиналом 7000 руб. на ребенка для покупки комплекта школьной одежды. Всего было выдано 1500 таких сертификатов.
В Бурятии паводковая ситуация исправляется, а количество жителей, находящихся в пунктах временного размещения, невелико, поэтому учебный процесс проводится в штатном режиме, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства республики. «Единственный случай корректировок учебного процесса был 17 апреля, когда отмечался кратковременный подъем уровня воды в населенном пункте Солонцы Тарбагатайского района. Вода подошла к низменному участку рядом со школой. Принято решение об освобождении детей с уроков. На 17.00 (12.00 по Москве. – «Ведомости») отмечается снижение уровня воды», – сказал собеседник.
В Тюменской области учащихся шести районов – Ялуторовского, Абатского, Викуловского, Ишимского, Казанского и Упоровского – перевели на дистанционное обучение из-за паводка, сообщал 17 апреля информационный центр правительства региона. В школах также развернуты пункты временного размещения. Пока официальных заявлений чиновников об отмене или переносе ЕГЭ и ОГЭ в области не было.
8 апреля режим ЧС из-за паводков ввели и в Курганской области, а с 9 апреля все школы региона ушли на дистанционное обучение. Правительство области также приняло решение временно закрыть все спортшколы и Дома культуры. Губернатор Курганской области Вадим Шумков писал в своем Telegram-канале, что фиксируемый на 11 апреля уровень паводка – это малая часть того объема воды, что подходит к Кургану. По его данным, «голова паводка», несущая «колоссальный» объем воды, находится уже в 10 км от Кургана и движется на город. Дополнительно к собственным водам реки Тобол идет более 1,3 млрд кубометров воды из Казахстана.
Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина 9 апреля обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой отменить ОГЭ и ЕГЭ для детей, чьи школы и дома затопило в нескольких регионах – и особенно в Орске (Оренбургская обл.). Останина пояснила, что с этой просьбой к ней обратились педагоги, администрации школ, родители старшеклассников и сами школьники. Депутат также обратила внимание на то, что пункты временного размещения для пострадавших сейчас располагаются в школах, а решением бытовых проблем занят педагогический коллектив. «Мы столкнулись с ужасной трагедией, в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подготовительный процесс нарушен, дистанционное обучение временно также невозможно ввиду отсутствия связи и техники», – подчеркивала она.
Паводки в регионах России
С начала апреля напряженная ситуация из-за паводка сохраняется в Оренбургской области, там действует ЧС федерального характера. По предварительной оценке, нанесенный региону ущерб составляет более 40 млрд руб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «большая вода» также идет в сторону Курганской и Тюменской областей. В целом, по данным МЧС, в 33 субъектах страны остаются подтопленными более 15 800 жилых и дачных домов, а также около 28 000 приусадебных участков.
По мнению Останиной, инициатива об отмене экзаменов должна исходить от губернатора региона. Руководство субъектов, как указала депутат, не сочло нужным поддержать старшеклассников и их родителей, а также педагогов. «Сегодня [17 апреля] я была в 11-й и 17-й школах города Орска, а сейчас вот встретилась с родителями в поселке в Приуралье, и они спрашивают: «Удалось ли решить вопрос хотя бы по ОГЭ?» – рассказала Останина.
Пресс-служба городской администрации 16 апреля предупредила жителей города о том, что вода может вернуться в Орск по руслу реки Мендыбай. Кроме того, подтопление грозит поселку Тукай.
Останина планирует инициировать отправку обращения в Минпросвещения 19 апреля на заседании законодательного собрания в Оренбурге. Она вновь предложит позволить школьникам региона пройти аттестацию за 9-й класс по текущей успеваемости, т. е. без сдачи ОГЭ.
Останина считает, что Минпросвещения может дополнить список школ, на которые распространяются особенности проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Они закреплены приказом министерства № 245. Сейчас туда входят школы приграничных территорий и новых регионов России. В этих субъектах школьники могут получить аттестат после 9-го класса по итогам оценок, а ЕГЭ сдавать по желанию для поступления в вузы.
«Ведомости» направили запросы в Рособрнадзор и Минпросвещения.