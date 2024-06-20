С начала спецоперации 42 ребенка воссоединились с семьями

Вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Анна Кузнецова рассказала «Ведомостям», что всего с начала 2022 г. в Россию приехало более 5 млн жителей Донбасса и Украины, которые были вынуждены бежать от «неонацистской бойни, развернутой киевским режимом в отношении своих же граждан». Из них около 730 000 – дети, среди которых около 2000 – дети-сироты. Они все приехали в Россию или в сопровождении родителей, или законных представителей – директоров или сотрудников сиротских учреждений.