С начала спецоперации 42 ребенка воссоединились с семьями

С начала спецоперации 42 ребенка воссоединились с семьямиПарламентская комиссия представила доклад о преступных действиях в отношении несовершеннолетних со стороны Украины
С 24 февраля 2022 г. уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посодействовала в воссоединении 42 детей со своими семьями: восьми граждан РФ и 34 – Украины. Об этом говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних «со стороны киевского режима». Он был представлен в Совете Федерации 19 июня.
Первая глава документа посвящена «классификации преступлений киевского режима». Вторая глава – международно-правовой оценке фактов нарушений прав и свобод детей, третья – защите детей от посягательств на права и свободы со стороны иностранных государств. В последней, четвертой главе говорится о мерах социальной поддержки и реабилитации пострадавших детей.
В докладе в том числе приводятся примеры воссоединения детей с семьями. Например, 19 декабря 2023 г. двое детей – брат и сестра, проживавшие у бабушки в Херсонской области, были переданы матери – гражданке Украины. 22 декабря того же года в российскую семью вернулись три ребенка (сыновья 9 и 17 лет, дочь 12 лет), которые с конца 2021 г. не могли выехать с территории Украины.
Комиссия в своем докладе также указывает на ряд случаев, когда детей из детских домов забирают по доверенности, представляясь родственниками. «На Украине такие справки свободно продаются», – уверяют авторы доклада. Поэтому, продолжают предполагать они, «не исключено, что подобным образом могут действовать похитители детей». Комиссия предлагает рассмотреть вопрос о разработке порядка определения в отдельных случаях биологического родства в отношении иностранцев с помощью ДНК.
Парламентарии также заявили, что с 2014 г. по сентябрь 2022 г. на территории Донбасса исчезли около 1600 детей (откуда такие данные, авторы доклада не уточняют). Перед началом спецоперации и после, как утверждается в докладе, украинская сторона вывозила за рубеж воспитанников детских домов с подконтрольных в то время территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождения правозащитников. Примерное количество вывезенных детей, по оценкам авторов доклада, около 65 000.
Отдельно в докладе упомянута и «продажа детей» украинской стороной, которая организуется через даркнет или на польском сайте Oglaszamy24. Преступники ищут людей от 30 до 55 лет без судимостей и обещают зарплату в 10 000 злотых (около 230 000 руб.). В парламентскую комиссию, как утверждается в докладе, также поступила информация о проведении опытов над детьми в психиатрическом отделении больницы в городе Мариуполе.
«В интересах западных фармацевтических компаний (из восьми стран мира) использовались дети от 0 до 11 лет. Им вводились инъекции экспериментальных препаратов, эффективность которых оценивалась по стандартам Американской коллегии ревматологов», – уверены авторы документа.
Парламентская комиссия по итогам доклада выработала 57 предложений по восстановлению нарушенных прав детей, профилактике преступных посягательств на детей со стороны иностранных государств, привлечению к ответственности всех причастных к преступлениям. Одно из предложений – рассмотреть возможность инициировать разработку нового документа – Конвенции о борьбе с проявлениями терроризма в отношении детей и вовлечением детей в деструктивную деятельность.
Вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Анна Кузнецова рассказала «Ведомостям», что всего с начала 2022 г. в Россию приехало более 5 млн жителей Донбасса и Украины, которые были вынуждены бежать от «неонацистской бойни, развернутой киевским режимом в отношении своих же граждан». Из них около 730 000 – дети, среди которых около 2000 – дети-сироты. Они все приехали в Россию или в сопровождении родителей, или законных представителей – директоров или сотрудников сиротских учреждений.
По ее словам, на территорию стран ЕС вывозились дети без должного сопровождения и документов. Таких детей в странах ЕС может быть около 23 000: в частности, в Италию въехало 5042 ребенка, в Бельгию – 1043, а в Португалию – 739 детей, заключила Кузнецова.
В своем Telegram-канале уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова написала о нескольких проблемах, с которыми приходится сталкиваться во время работы. Первая – дезинформация по процессу воссоединения детей с их близкими на Украине, которая мешает в первую очередь самим семьям. «Родственники из-за недоверия долгое время не обращаются за помощью», – указала Львова-Белова.
Вторая проблема – «преследование со стороны киевского режима детей из новых регионов», которых взяли под опеку. По словам Львовой-Беловой, им звонят, данные распространяют в СМИ, публикуют частную информацию. «Знаю это не понаслышке, как приемная мама ребенка из Мариуполя. Предложила сенаторам поддержать такие семьи, мы готовы поделиться рекомендациями, которые разработали вместе с силовым блоком», – заключила она.
Парламентская комиссия «по расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей» была создана в июле 2023 г. В ее состав вошли 13 депутатов и 13 сенаторов. Комиссия включает в себя четыре рабочие группы. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступных действиях в отношении несовершеннолетних, их анализом и оценкой. Вторая занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушения прав и свобод несовершеннолетних. Основными задачами третьей и четвертой групп стали вопросы совершенствования механизмов, защищающих несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств, и мер социальной поддержки и реабилитации несовершеннолетних.