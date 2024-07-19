КС ввел дополнительные основания для эвтаназии животных

КС ввел дополнительные основания для эвтаназии животныхЕе можно проводить в случае «немотивированной агрессии», но термин можно неоднозначно трактовать
Конституционный суд (КС) признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая может применяться только тогда, когда другие мероприятия не могут обеспечить безопасность человека. При этом саму норму закона об ответственном обращении с животными, позволяющую регионам самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными собаками, суд признал соответствующей Конституции. Жалоба Верховного суда Бурятии на недавно принятые поправки в закон об ответственном обращении с животными, позволяющие регионам принимать самостоятельные решения о способах умерщвления бездомных собак, рассматривалась еще 18 июня.
Согласно принятому постановлению КС, основанием для эвтаназии бездомных животных, находящихся в пунктах временного содержания, станет нападение собаки на человека, немотивированная агрессия, наличие у животного возбудителя опасной болезни, а также необходимость прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособного животного, пояснил в ходе заседания КС его глава Валерий Зорькин. «В иных случаях [эвтаназия] может быть обусловлена сложившейся в субъекте или на части его территории экстраординарной ситуацией для обеспечения безопасности граждан от нападения животных без владельцев или от распространения переносимых ими опасных болезней и только когда организация других мероприятий <...> объективно не может привести к решению этой ситуации», – добавил он.
Зорькин подчеркнул, что эвтаназия не должна применяться сразу: регионы должны предусмотреть срок и условия для обнаружения животного его владельцем. Поводом для умерщвления не могут быть ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов – это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными, следует из сообщения пресс-службы по итогам заседания. Но животные без владельца <...> объективно представляют более серьезную угрозу для охраняемых ценностей по сравнению с животными, которые имеют владельца или владелец которых известен, говорится в тексте постановления. Этим, следует из документа, предопределяется введение специальных правил осуществления деятельности по обращению с безнадзорными животными.
Срок применения эвтаназии может продлеваться бесконечно долго по решению самого субъекта, обратила внимание адвокат адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. «КС не только одобрил подход о допустимости введения субъектами дополнительных оснований для умерщвления животных без владельцев, но и ввел новые абстрактные термины, не имеющие на федеральном уровне закрепленной дефиниции: «немотивированная агрессия» и «экстраординарная ситуация», – подчеркнула она «Ведомостям». Эти термины, считает глава фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова, необходимо научно обосновать. Принятое КС постановление вряд ли станет достаточным основанием для того, чтобы регионы перестали воспринимать принятые в 2023 г. поправки как разрешение на применение крайних мер, опасается она.
Из текста постановления непонятно, какие конкретно болезни, которые собака может переносить, считаются опасными для человека, обратила внимание координатор программ благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Ирина Робас. «Никакие опасные болезни, помимо бешенства, человеку от собаки не передаются, а его возбудитель можно определить только у мертвой собаки после ее изолирования на карантин», – пояснила она. Касательно нападения собаки на человека, которое может стать поводом для эвтаназии, нужно вдаваться в каждую конкретную ситуацию, потому что зачастую собаки, попадающие в приют по причине покуса человека, защищались в ответ на жестокое обращение, подчеркнула ветеринар фонда «Ника» Татьяна Лещева. Также важно понимать критерии умерщвления, когда собака испытывает непереносимые страдания: например, в случае если ее сбила машина, ей невыносимо больно, но ветеринары могут вылечить такую собаку, уточнила она.
С одной стороны, КС напомнил про важнейший конституционный принцип, о котором стали забывать другие ветви власти: экономическая целесообразность не может преодолевать гуманизм, сказал «Ведомостям» юрист в сфере конституционного права Иван Брикульский. «С другой – проблема всегда была не столько в позициях КС, сколько в исполнении: как правило, федеральный и региональный законодатели ограничиваются формальным исполнением лишь резолютивной части решения, игнорируя мотивировочную часть и важные правовые позиции», – подчеркнул он.
Суд сформулировал правовые пределы принятия региональными органами власти соответствующих мер, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Суд отметил, что регионы не вправе отступать от принципов укрепления нравственности и гуманного обращения с животными», – подчеркнул он.
Спустя несколько часов после вынесенного КС постановления Магаданский суд приостановил действие регионального закона, разрешающего убийство бездомных животных в регионе, на время рассмотрения иска от прокурора. Аналогично поступили в Оренбургской области – там также запретили убивать бездомных животных на время рассмотрения иска зоозащитников, которое должно пройти 29 июля. Сейчас официально узаконено умерщвление бездомных животных в республиках Бурятия и Тува, Астраханской области, Алтайском крае, на Чукотке, в Удмуртии, а также в первом чтении приняли соответствующий законопроект в Забайкалье.