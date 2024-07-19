КС ввел дополнительные основания для эвтаназии животных

Из текста постановления непонятно, какие конкретно болезни, которые собака может переносить, считаются опасными для человека, обратила внимание координатор программ благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника» Ирина Робас. «Никакие опасные болезни, помимо бешенства, человеку от собаки не передаются, а его возбудитель можно определить только у мертвой собаки после ее изолирования на карантин», – пояснила она. Касательно нападения собаки на человека, которое может стать поводом для эвтаназии, нужно вдаваться в каждую конкретную ситуацию, потому что зачастую собаки, попадающие в приют по причине покуса человека, защищались в ответ на жестокое обращение, подчеркнула ветеринар фонда «Ника» Татьяна Лещева. Также важно понимать критерии умерщвления, когда собака испытывает непереносимые страдания: например, в случае если ее сбила машина, ей невыносимо больно, но ветеринары могут вылечить такую собаку, уточнила она.