Минюст озаботился обувью и подходящей одеждой для заключенных

Минюст озаботился обувью и подходящей одеждой для заключенныхВедомство предлагает уточнить порядок бытового обеспечения в местах лишения свободы
Минюст разработал законопроект о совершенствовании материально-бытового обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В частности, министерство будет следить за нормами вещевого довольствия и правилами ношения одежды и обуви. Изменения предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс и закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 августа одобрила внесение этого проекта в Госдуму, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к комиссии.
Согласно ч. 4 ст. 99 УИК, осужденные возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды за счет зарплаты или пенсии. С тех, кто не работает, расходы удерживают с лицевых счетов. Расчет расходов происходит каждый месяц. При этом, говорится в пояснительной записке (проектная документация есть распоряжении «Ведомостей»), не конкретизированы вопросы возмещения осужденными полной стоимости выдаваемой им одежды и обуви, в том числе бывших в употреблении, при отсутствии у них денежных средств в последующие месяцы. Авторы проекта предлагают уточнить в ст. 99 УИК, что в случае недостаточности на лицевом счете осужденного денег в том месяце, в котором им получена вещь, для полного возмещения стоимости образовавшаяся задолженность удерживается с осужденного в последующие месяцы до полного погашения. Кроме этого в законе будет прописано, что осужденные будут обеспечены одеждой и обувью «по сезону, пригодными для ношения, соответствующих размеров, с учетом пола, климатических условий, а также индивидуальными средствами гигиены (как минимум мылом, зубной щеткой, зубной пастой (зубным порошком), туалетной бумагой, одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами личной гигиены (для женщин)».
Также предлагается конкретизировать понятие «специальное питание»; оно будет включать в себя лечебно-профилактическое питание, молоко или другие равноценные продукты, а также витамины, которые положены осужденным, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда.
Законопроект подготовили после проведенного в 2022 г. Счетной палатой контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования средств федерального бюджета ФСИН на закупки в сфере вещевого обеспечения в 2018–2020 годах».
«Судя по поправкам, люди, которые будут освобождаться, не будут выходить голыми и, что называется, без обуви», – похвалила инициативу член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, с обувью действительно были разные казусы как раз потому, что «человек не мог эту обувь за свой счет приобрести».
Например, рассказывает правозащитник, даже в СИЗО, когда человек был задержан и арестован летом, а потом наступила зима и по правилам ему должны предоставить какую-то одежду. «Они там найдут какой-нибудь тулуп, куртку теплую. А в общем, обуви никакой», – сказала она. Меркачева считает, что нюанс о пригодности состояния одежды не менее важен, поскольку в ее практике были обращения, когда одежду давали, но носить это было невозможно.
Насчет выдачи обуви адвокат по уголовным делам Александр Бурчук в целом с Меркачевой солидарен. Но не одобряет вычитание впоследствии ее стоимости из зарплат и пенсий. В СИЗО, по наблюдениям Бурчука, заключенные в подавляющем большинстве содержатся в своей одежде.
«Обувь и специальную одежду выдают, забирая на хранение гражданскую собственную одежду только при поступлении непосредственно в исправительные учреждения», – пояснил он. Но там, продолжает он, и так всегда выдают полный комплект одежды – унифицированные одного цвета из одинаковых материалов обувь, белье и верхнюю одежду по сезону строго определенного количества. Своя одежда строго запрещена по правилам внутреннего распорядка, уточнил он. Вероятно, в масштабах страны, предполагает собеседник, такая необходимость нормативно-правового урегулирования возникла в том числе с учетом роста числа военнопленных.
Инициатива, конечно, положительная и наконец-то идет в канве защиты прав осужденных и предоставления им больших прав, говорит юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. По его мнению, «большое подспорье» сделано для матерей, у которых есть дети, которые теперь могут также находиться рядом в случае отбывания наказания матери. «Но остается все-таки вопрос о том, как будут контролироваться суммы, которые зарабатывают лица, отбывающие наказание», – спрашивает он. По словам Ткаченко, есть ситуации, когда с личных счетов списываются деньги на якобы нужды заключенных, они не всегда прозрачные и неизвестно, на свои нужды лицо, отбывающее наказание, отправило деньги или нет. «Поэтому вот нужно этот механизм как-то еще доработать», – заключил он.