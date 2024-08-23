Минюст озаботился обувью и подходящей одеждой для заключенных

Согласно ч. 4 ст. 99 УИК, осужденные возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды за счет зарплаты или пенсии. С тех, кто не работает, расходы удерживают с лицевых счетов. Расчет расходов происходит каждый месяц. При этом, говорится в пояснительной записке (проектная документация есть распоряжении «Ведомостей»), не конкретизированы вопросы возмещения осужденными полной стоимости выдаваемой им одежды и обуви, в том числе бывших в употреблении, при отсутствии у них денежных средств в последующие месяцы. Авторы проекта предлагают уточнить в ст. 99 УИК, что в случае недостаточности на лицевом счете осужденного денег в том месяце, в котором им получена вещь, для полного возмещения стоимости образовавшаяся задолженность удерживается с осужденного в последующие месяцы до полного погашения. Кроме этого в законе будет прописано, что осужденные будут обеспечены одеждой и обувью «по сезону, пригодными для ношения, соответствующих размеров, с учетом пола, климатических условий, а также индивидуальными средствами гигиены (как минимум мылом, зубной щеткой, зубной пастой (зубным порошком), туалетной бумагой, одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами личной гигиены (для женщин)».