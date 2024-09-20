Минюст разработал порядок ведения единого реестра адвокатов

Минюст разработал порядок ведения единого реестра адвокатовЗакон о его создании был подписан Путиным в апреле 2024 года
Минюст России внес на обсуждение проект приказа министерства о порядке ведения единого реестра адвокатов и претендентов, тех, кто не сдал квалификационный экзамен и не получил официальной регистрации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство в феврале 2024 г. сообщало, что новый реестр станет заменой прежней обязанности содержать сведения об адвокатах субъектами России. Из проекта следует, что базы будут вести как в электронном, так и бумажном виде. Также ведомство предлагает отменить действующие указы об ответственности субъектов РФ за хранение сведений. Все сведения вносятся территориальными органами РФ. В реестре будут указаны: регистрационный номер адвоката, его имя, наименование субъекта, членом которого был или остается адвокат. Также в реестре будут отмечены решения палаты о возобновлении или прекращении деятельности. В базе будет отражаться перенос статуса адвоката из одной палаты в другую. Внесение и изменение данных будет бесплатным, поясняет Минюст.
Минюст обяжет вносить сведения в случае приостановления, возобновления, прекращения статуса адвоката, изменения членства в палате или восстановления статуса адвоката на основании решения суда или совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) об отмене ранее принятого решения совета адвокатской палаты о прекращении статуса. Также в случае смены имени, отчества или фамилии сведения также должны быть занесены в реестр, но уже по личному заявлению адвоката. Выписку из реестра смогут получить члены палаты по заявлению адвоката, а также его представители. Получение выписки также бесплатно.
Сами дела будут храниться 75 лет, обязанности хранения возложены на членов палаты. При этом порядок выдачи регистрационного номера останется прежним, сначала идет группа цифр, определяющая территориальный орган, а затем, через знак «косы», – порядковый номер записи. Территориальные органы Минюста в праве отказать во внесении сведений если обнаружится дезинформация, несоответствие сведений или заявление о внесении сведений будет просрочено. Палата или адвокат должны в течение пяти дней после получения статуса подать заявление. В случае изменения сведений или сообщения о приостановке деятельности – сроки расширяются до 10 дней. Отказ также может быть обжалован в суде, сообщает ведомство.
Как рассказала «Ведомостям» адвокат Елена Кудерко, реестр несдавших экзамен в большей степени «история про добросовестность», так как по закону только через год можно пройти тестирование повторно. Эксперт отметила, что некоторые тестируемые после несдачи экзамена пытаются пройти его в соседнем регионе. По ее словам, единый реестр позволит членам комиссии сразу отслеживать даты прошлых экзаменов. Кудерко считает, что проект министерства «вносит ясность» в порядок получения выписки, а также упрощает систему смены фамилии, имени или палаты.
В проекте также предусмотрены апрельские поправки к закону об адвокатуре и новый порядок выдачи удостоверения, который предложил Минюст 12 августа. В частности, с 20 октября 2024 г. удостоверения не будут бессрочными, а действовать смогут только 15 лет. Согласно новым нормам, которые предлагает Минюст, адвокат будет обязан сдать свое удостоверение в территориальный орган по истечении срока его действия, до этого адвокат был обязан сдавать удостверение в случае прекращения деятельности. Минюст также конкретизировал, что на основании удостоверения адвокаты будут иметь право доступа во все суды, а также здания, в которых правосудие осуществляется мировыми судьями, и прокуратуры городов и районов, военные и иные специализированные прокуратуры. Ведомство сообщило, что уточнения исключат сложившуюся разрозненную практику допуска адвокатов в здания судов. Сам адвокат, если он продолжает деятельность для получения нового удостоверения должен будет принести только фотографию. Минюст отмечает, что фотографироваться можно и в головном уборе.
Ежегодно списки заявлений на внесение в реестр обновляются и проверяются, а содержатся в несгораемых шкафах территориальных органов. «Ведомости» направили запрос в Минюст.
22 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого госреестра адвокатов. Повысились требования об образовании, предъявляемые претендентам на получение статуса адвоката. При этом кандидаты и доктора юридических наук со званием заслуженного юриста РФ получили освобождение от сдачи квалификационного экзамена. За претендентами также закрепилась обязанность представить справку о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования и документ о том, что кандидат не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Также стало известно, что уехавшие из страны более чем на год адвокаты могут потерять свой статус. Исключением станет выезд за пределы страны для лечения, обучения, сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых обязанностей за рубеж или по другим уважительным причинам.