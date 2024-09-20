Минюст разработал порядок ведения единого реестра адвокатов

В проекте также предусмотрены апрельские поправки к закону об адвокатуре и новый порядок выдачи удостоверения, который предложил Минюст 12 августа. В частности, с 20 октября 2024 г. удостоверения не будут бессрочными, а действовать смогут только 15 лет. Согласно новым нормам, которые предлагает Минюст, адвокат будет обязан сдать свое удостоверение в территориальный орган по истечении срока его действия, до этого адвокат был обязан сдавать удостверение в случае прекращения деятельности. Минюст также конкретизировал, что на основании удостоверения адвокаты будут иметь право доступа во все суды, а также здания, в которых правосудие осуществляется мировыми судьями, и прокуратуры городов и районов, военные и иные специализированные прокуратуры. Ведомство сообщило, что уточнения исключат сложившуюся разрозненную практику допуска адвокатов в здания судов. Сам адвокат, если он продолжает деятельность для получения нового удостоверения должен будет принести только фотографию. Минюст отмечает, что фотографироваться можно и в головном уборе.