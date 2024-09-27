В октябре начнется поэтапное увеличение утилизационного сбора на ввозимые автомобили – в этом году он вырастет сразу на 70-85%. Также стартует осенний призыв в армию, в рамках которого в трех российских регионах будут рассылать в тестовом режиме электронные повестки. Какие еще новые правила и законы вступают в силу с 1 октября – в материале «Ведомостей».