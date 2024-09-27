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Что изменится для россиян в октябре

Повышение утильсбора, электронные повестки и безвизовый режим со Шри-Ланкой
Артем Косенок
В октябре начнется поэтапное увеличение утилизационного сбора на ввозимые автомобили/ Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В октябре начнется поэтапное увеличение утилизационного сбора на ввозимые автомобили – в этом году он вырастет сразу на 70-85%. Также стартует осенний призыв в армию, в рамках которого в трех российских регионах будут рассылать в тестовом режиме электронные повестки. Какие еще новые правила и законы вступают в силу с 1 октября – в материале «Ведомостей». 

Сдадут на утиль 

Вступит в силу поэтапное увеличение утилизационного сбора до 2030 г. на различные типы авто и спецтехники. С этой даты он вырастет на 70-85%, а затем ежегодно будет повышаться на 10-20%. Под действие новых правил в частности попадет наиболее популярный сегмент новых легковых машин объемом 1-2 литра, который ввозится в Россию. 

От бесплатного к безвизовому 

С 1 октября власти Шри-Ланки ввели безвизовый въезд для российских туристов, а также для отдыхающих еще нескольких стран. До ноября 2023 г. граждане России оформляли документ за $50–60, затем власти республики в рамках пилотного проекта стали выдавать бесплатные визы и этот режим неоднократно продлевали. 

Подробности в QR-коде

На бланках извещения о ДТП, которые получают все застрахованные по ОСАГО, появится QR-код. Если его отсканировать, он перенаправит на страницу «Госуслуги Авто», где будет подробно описано, как оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД и в каких случаях это допустимо.

Бюджетникам добавят денег 

Оплата труда бюджетников вырастет на 5,1%. Повышение зарплат коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей. 

Вручат на расстоянии

С 1 октября начнется осенний призыв в армию. При этом в трех регионах – в Республике Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областях – помимо бумажных повесток будут в тестовом режиме рассылать также электронные. 

Придержат деньги

Ограничения на перевод средств за границу продлили еще на полгода – до 1 марта 2025 г. Россияне могут ежемесячно переводить на счета в зарубежных банках не более $1 млн, а через системы денежных переводов не более $10 000 в месяц. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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