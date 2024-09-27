Что изменится для россиян в октябреПовышение утильсбора, электронные повестки и безвизовый режим со Шри-Ланкой
В октябре начнется поэтапное увеличение утилизационного сбора на ввозимые автомобили – в этом году он вырастет сразу на 70-85%. Также стартует осенний призыв в армию, в рамках которого в трех российских регионах будут рассылать в тестовом режиме электронные повестки. Какие еще новые правила и законы вступают в силу с 1 октября – в материале «Ведомостей».
Сдадут на утиль
Вступит в силу поэтапное увеличение утилизационного сбора до 2030 г. на различные типы авто и спецтехники. С этой даты он вырастет на 70-85%, а затем ежегодно будет повышаться на 10-20%. Под действие новых правил в частности попадет наиболее популярный сегмент новых легковых машин объемом 1-2 литра, который ввозится в Россию.
От бесплатного к безвизовому
С 1 октября власти Шри-Ланки ввели безвизовый въезд для российских туристов, а также для отдыхающих еще нескольких стран. До ноября 2023 г. граждане России оформляли документ за $50–60, затем власти республики в рамках пилотного проекта стали выдавать бесплатные визы и этот режим неоднократно продлевали.
Подробности в QR-коде
На бланках извещения о ДТП, которые получают все застрахованные по ОСАГО, появится QR-код. Если его отсканировать, он перенаправит на страницу «Госуслуги Авто», где будет подробно описано, как оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД и в каких случаях это допустимо.
Бюджетникам добавят денег
Оплата труда бюджетников вырастет на 5,1%. Повышение зарплат коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей.
Вручат на расстоянии
С 1 октября начнется осенний призыв в армию. При этом в трех регионах – в Республике Марий Эл, Сахалинской и Рязанской областях – помимо бумажных повесток будут в тестовом режиме рассылать также электронные.
Придержат деньги
Ограничения на перевод средств за границу продлили еще на полгода – до 1 марта 2025 г. Россияне могут ежемесячно переводить на счета в зарубежных банках не более $1 млн, а через системы денежных переводов не более $10 000 в месяц.