Минобрнауки введет единые сроки приема на обучение в российских вузах

В новом документе предлагается проводить зачисление на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры не по оригиналу диплома, как сейчас, а по заявлению о согласии на зачисление в конкретный вуз. Такое согласие можно будет подать, поставив электронную отметку на портале «Госуслуги» (через сервис «Поступление в вуз онлайн») или предоставив в университет бумажную версию. Сделать это можно до определенной даты, которую устанавливает университет. Данные о наличии согласия на зачисление будут отображаться в конкурсном списке, следует из текста проекта.