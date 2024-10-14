Минобрнауки введет единые сроки приема на обучение в российских вузах

Минобрнауки введет единые сроки приема на обучение в российских вузахЗачисление в университет по оригиналу диплома должно уйти в прошлое
Минобрнауки предлагает проводить прием абитуриентов в вузы по всем образовательным программам – бакалавриат, специалитет и магистратура – в единые сроки, с 20 июня по 1 октября. Соответствующий проект приказа Минобрнауки опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что изменения начнут действовать с приемной кампании 2025/26 учебного года, говорится в материалах к проекту приказа.
Начало приема заявлений по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры назначено на 20 июня. В действующем документе начало приема для магистратуры не регулируется. При этом ведомство предлагает на месяц продлить сроки подачи документов на платное обучение для бакалавриата и специалитета – до 20 сентября (в актуальном приказе – до 20 августа). Те же сроки устанавливаются и для магистратуры. Министерство предлагает обязать вузы завершать зачисление на платное обучение по всем уровням обучения в одно и то же время – не позднее 30 сентября.
Согласно новому приказу, вузы не смогут проводить дополнительное зачисление, для которого абитуриентам не нужно проходить повторный конкурс на свободные места. При недоборе на места учреждения должны начать дополнительный прием документов с 12 августа и завершить его не позднее 20 августа (при наличии дополнительных вступительных испытаний) или 21 августа (без них). При этом пройти дополнительный прием на платные места смогут только абитуриенты с иностранным документом образования: по очной форме обучения – не позднее 31 октября, а по очно-заочной и заочной – до 30 ноября включительно.
Согласно проекту приказа, абитуриенты смогут поступать в один конкретный вуз сразу по пяти учебным направлениям. В предыдущем документе учреждениям давалось право самостоятельно определять число специальностей для одновременного поступления, но оно не должно было превышать пяти. При этом многопрофильный конкурс (проводится одновременно на несколько специальностей) будет по-прежнему учитываться как отбор по одному учебному направлению, следует из проекта приказа.
В новом документе предлагается проводить зачисление на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры не по оригиналу диплома, как сейчас, а по заявлению о согласии на зачисление в конкретный вуз. Такое согласие можно будет подать, поставив электронную отметку на портале «Госуслуги» (через сервис «Поступление в вуз онлайн») или предоставив в университет бумажную версию. Сделать это можно до определенной даты, которую устанавливает университет. Данные о наличии согласия на зачисление будут отображаться в конкурсном списке, следует из текста проекта.
При подаче заявления на прием в бакалавриат и на специалитет в головной вуз и в филиалы можно будет ограничиться единым заявлением, следует из предлагаемых поправок. В действующей версии приказа вуз может установить условие о подаче заявления о приеме отдельно в головную организацию и отдельно в филиал.
При поступлении по целевой квоте в заявлении о приеме, согласно новому проекту приказа, нужно будет указать данные с сайта «Работа в России»: например, номер предложения о заключении договора о целевом обучении.
По программам магистратуры вузы, согласно предлагаемым поправкам, будут самостоятельно определять количество этапов зачисления на бюджетные места.
Списки подавших документы и конкурсные списки будут публиковаться на портале «Госуслуги», следует из проекта приказа Минобрнауки. Перечень подавших документы предлагается формировать с указанием баллов по аналогии с конкурсными списками. В последних будет также указываться высший проходной приоритет каждого поступающего.
Вузы также начнут начислять баллы при поступлении абитуриентам, которые прошли дополнительные общеобразовательные программы по профилю поступления. Такое поощрение введут в список индивидуальных достижений при поступлении на бакалавриат и специалитет, следует из документа. Согласно ему, аналогичный перечень для магистерских программ вузы устанавливают самостоятельно.
Если иностранцы и лица без гражданства собираются поступать на программы бакалавриата и специалитета, которые преподаются на русском языке, им потребуется сдать вступительное испытание по русскому языку для иностранных граждан, следует из проекта приказа. Альтернативой ему может быть сертификат о прохождении государственного тестирования по данной дисциплине или документ, подтверждающий, что иностранец прошел дополнительное обучение и готов осваивать профессиональные образовательные программы на русском языке.
Как следует из пояснительной записки, предлагаемые нововведения связаны в том числе с тем, что с 2025/26 учебного года прием на обучение по программам магистратуры будет происходить с помощью портала «Госуслуги» (через сервис «Поступление в вуз онлайн»).
Сроки приема документов на обучение в российских вузах «традиционно» длятся до конца лета, говорит первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. По его словам, такие сроки приема позволяют российским студентам, не поступившим на бюджетное место, подать заявление на платное обучение.
Введение единых сроков приема на обучение в вузы Мажуга считает правильной мерой. Студенты часто хотят подать заявления на программы магистратуры сразу нескольких вузов, продолжает он. «Ряд университетов этим пользовался и ставил такие даты, которые удобны только вузу и выпускникам бакалавриата того же конкретного университета», – объяснил депутат.