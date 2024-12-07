КС: формальные методики Минприроды не подходят для оценки ущерба экологии

КС: формальные методики Минприроды не подходят для оценки ущерба экологииОпределять объем причиненного вреда и способ возмещения следует из фактических обстоятельств, поручил суд
Определение объема причиненного землепользователем вреда природе и способ его возмещения должен определяться исходя из фактических обстоятельств и реальных последствий, а не из формальной методики Минприроды. Это следует из постановления Конституционного суда (КС) по делу предприятия «Карьер Приморский», которое из-за преждевременного освоения участка получило иск от Россельхознадзора о возмещении ущерба почти на 115 млн руб.
Согласно материалам дела, «Карьер Приморский» планировал начать добычу песка на арендуемом земельном участке, для этого в 2021 г. предприятие получило лицензию и начало обязательную процедуру перевода участка из земель сельхозназначения в земли промышленности. Предприятию утвердили план рекультивации земель. После согласования со стороны минприроды Приморского края технического проекта разработки недр «Карьер Приморский» приступил к снятию и перемещению плодородного слоя почвы, т. е. к добыче песка (в январе 2022 г.). Хотя перевод участка в категорию земель промышленности на тот момент еще не был окончен региональными властями (земли перевели в категорию промышленных только в августе этого же года).
Тогда Россельхознадзор и предъявил свой иск. Наличие у предприятия лицензии на пользование недрами не дает ему право на добычу полезных ископаемых на землях сельхозназначения, указало ведомство. Приступить к такой деятельности, утверждали в Россельхознадзоре, можно лишь после перевода участка в категорию промышленных земель.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что, хотя и допущены преждевременные работы по снятию почвы, на момент рассмотрения дела земельный участок уже переведен в состав промышленных земель. Такую позицию не поддержали вышестоящие суды. Поэтому заявитель решил оспорить п. 1 и п. 3 ст. 76 Земельного кодекса, а также п. 1 и п. 3 ст. 77 закона «Об охране окружающей среды», из которых следует, что юрлица и физлица должны возместить причиненный окружающей среде ущерб в полном объеме.
В КС обратили внимание, что перевод земель из одной категории в другую – это не автоматический процесс, поэтому положительный результат об изменении категории участка заранее не предрешен. «Это исключает возникновение подлежащего защите интереса, основанного на ожиданиях правообладателя, и не позволяет оценить законность его действий, предпринятых исходя из той категории земли, в которую предполагается перевести», – говорится в постановлении.
Снятие плодородного слоя с земельного участка сельхозназначения до изменения его категории нельзя считать правомерным действием, которое не повлекло вреда окружающей среде, уточнил КС. При этом в постановлении говорится, что в случае, если на момент рассмотрения дела судом категория участка изменена на такую, которая допускает снятие плодородного слоя и он сохранен для последующей рекультивации, суд может снизить размер возмещения вреда окружающей среде или вовсе освободить землепользователя от ответственности.
В результате КС не нашел оснований признать нормы неконституционными, но допустил, что в дальнейшем законодатель сможет вносить изменения в природоохранное законодательство.
Дело заявителя подлежит пересмотру, заключил суд.
В судебной практике в качестве основного способа определения размера имущественной ответственности природопользователей применяются ведомственные методики, главное достоинство которых состоит в определенности и предсказуемости расчётов для большинства экологических правонарушений, говорит юрист Центра конституционного правосудия Дмитрий Котельников. Но дело заявителя показало, что далеко не всегда арифметические формулы позволяют учесть все обстоятельства причинения вреда и прийти к справедливому и соразмерному решению, подчеркнул он.
С одной стороны, говорит юрист, КС подтвердил, что предприниматель даже после выполнения всех зависящих от него действий не вправе начинать раскопки до окончательного изменения категории земель органом власти. С другой стороны, продолжает Котельников, последующее изменение категории участка и складирование снятого слоя почвы для рекультивации, могут служить основанием для освобождения землепользователя от ответственности или уменьшения ее размера.