Мировое соглашение между прокуратурой и владельцами группы «Макфа» маловероятно

Адвокат считает, что от заключения соглашения в выигрыше окажутся обе стороны спора. Он отметил, что даже если суд удовлетворит требования прокуратуры, то реальной возможности взыскать с ответчиков всю сумму иска (19,7 млрд руб.) у государства не будет. «Семья Юревича семь лет назад уехала из России, у них здесь практически ничего не осталось. Есть какие-то незначительные аресты, две квартиры небольшие, дом в Челябинске, но это все максимум на 100 млн руб., никаких миллиардов там нет. Поэтому здесь будет красивая сумма в решении суда, но реальных денег для государства не будет», – сказал Трунов. В то же время представители прокуратуры, как утверждает адвокат, заявили о готовности заключить мировые соглашения с бывшей супругой Михаила Юревича Оксаной и Михаилом Подаляко.