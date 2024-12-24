Мировое соглашение между прокуратурой и владельцами группы «Макфа» маловероятно

Мировое соглашение между прокуратурой и владельцами группы «Макфа» маловероятноЗаключение мировых соглашений в аналогичных делах встречается крайне редко
Бывшие собственники компании «Макфа» и их родственники предложили прокуратуре заключить мировое соглашение, по условиям которого они заплатят в бюджет 20 млрд руб., об этом сообщил адвокат Игорь Трунов. Опрошенные «Ведомостями» юристы считают заключение такого соглашения маловероятным. Мировые соглашения заключаются прокурорами в очень редких случаях и, как правило, в рамках арбитражных дел.
По словам представителя «Макфы», прокуроры готовы рассмотреть возможность заключения соглашения только с двумя из ответчиков по иску к бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и депутату Госдумы Вадиму Белоусову, а также членам их семей. Иск касается взыскания дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных экс-владельцами «Макфы» с 2002 по 2024 г.
Трунов рассказал, что Юревич готов заплатить 20 млрд руб. за урегулирование спора при условии, что часть предприятия будет возвращена его родителям. При этом ответчики не возражают, если государство сохранит определенную долю во владении активами компании.
Адвокат считает, что от заключения соглашения в выигрыше окажутся обе стороны спора. Он отметил, что даже если суд удовлетворит требования прокуратуры, то реальной возможности взыскать с ответчиков всю сумму иска (19,7 млрд руб.) у государства не будет. «Семья Юревича семь лет назад уехала из России, у них здесь практически ничего не осталось. Есть какие-то незначительные аресты, две квартиры небольшие, дом в Челябинске, но это все максимум на 100 млн руб., никаких миллиардов там нет. Поэтому здесь будет красивая сумма в решении суда, но реальных денег для государства не будет», – сказал Трунов. В то же время представители прокуратуры, как утверждает адвокат, заявили о готовности заключить мировые соглашения с бывшей супругой Михаила Юревича Оксаной и Михаилом Подаляко.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру о том, соответствует ли эта информация действительности и возможно ли такое мировое соглашение.
Рассмотрение иска продолжится в Центральном суде Челябинска 22 января. Всего исковые требования предъявлены к 14 ответчикам. Кроме родственников Юревича и Белоусова ответчиками также являются бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» (Челябинск) Маргарита Бутакова, Марина Савранская, Юлия Иванова, Максим и Валерия Чигинцевы и Подаляко. Помимо этого Генпрокуратура хочет взыскать доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт», зарегистрированные на Савранскую и подлежащие обращению в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем.
Как «Макфа» перешла в доход государства
В конце июля решение об обращении в доход государства имущества группы «Макфа» вступило в законную силу. 29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить акции предприятия и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица.
В холдинг «Макфа» входят ОАО «Первый хлебокомбинат» (Челябинск), екатеринбургский хлебомакаронный комбинат «Смак» и Сосновский комбинат хлебопродукции. 4 июля «Ведомости» писали со ссылкой на данные ЕГРЮЛа, что компания, которая управляет холдингом «Макфа», перешла под контроль структуры Россельхозбанка «РСХБ-финанс». «РСХБ-финанс» является «дочкой» Россельхозбанка, 100% акций которого принадлежат Росимуществу.
Такие соглашения возможны, но скорее по арбитражным делам, говорит партнер компании «Братья Яблоковы» адвокат Артем Яблоков. При этом он отметил, что за свою практику не встречал ни одного случая заключения мирового соглашения с прокуратурой. «В рамках уголовных дел подход следующий: если ущерб возмещен, то и целесообразность искового заявления не усматривается. В противном случае иск подается и прокурор, как правило, добивается удовлетворения заявленных требований», – сказал Яблоков.
Адвокатам экс-владельцев «Макфы» стоит подумать над поиском оснований, по которым дело может быть передано на рассмотрение в арбитражный суд, поскольку в гражданском процессе прокурорам запрещено заключать мировые соглашения, считает партнер ЮК «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев. Теоретически, если прокуратура согласится на заключение мирового соглашения, данное дело может стать первым таким в истории гражданского процесса, что является маловероятным, заметил собеседник.
Такие дела не предполагают компромиссов: либо заявление удовлетворяется полностью или частично, либо суд отказывает прокурору в иске, убежден адвокат Олег Пантюшов. Прокурор, по его словам, не обладает полномочиями на заключение мирового соглашения. Об этом четко указано в ст. 45 ГПК, уточнил он.
Управляющий партнер «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев, напротив, не видит юридических препятствий для принятия условий Юревича, но органы власти идут на такие сделки в крайне редких случаях, подчеркнул эксперт. «Подобные решения обычно принимаются на достаточно высоком уровне и требуют согласований», – пояснил Солнцев. Он напомнил про дело экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, где Генпрокуратура отказалась от требований в обмен на благотворительные пожертвования.