Главный русский салат. История оливье в России

Таким, каким мы его знаем и любим, оливье стал к концу 1940-х гг. Упрощение рецепта произошло после революции 1917 г., а затем салат и вовсе затерялся. В годы НЭПа на его вариации еще можно было наткнуться в столичных заведениях, но для простого советского человека оливье был неведомым пережитком прошлого. Популярна легенда, будто некто Иван Иванов (по другой версии – Ермилин) вернул трудовому народу пропавший после революции салат. Якобы Иван в молодости служил помощником у знаменитого Оливье и будто бы запомнил рецепт салата. Но внес в него значительные коррективы: буржуазные раковые шейки, черную икру и рябчиков он заменил на демократические зеленый горошек, отварную морковь и курицу.